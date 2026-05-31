El baloncesto cordobés domina en Andalucía: oro para el Ciudad de Córdoba y bronce para La Salle

El baloncesto base cordobés firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de Andalucía mini femenino disputado en La Línea de la Concepción. La provincia regresó de la cita autonómica con dos medallas de enorme valor: el oro conquistado por el Ciudad de Córdoba 14 y el bronce logrado por el Clínica Alminar La Salle.

Ambos conjuntos completaron un torneo brillante desde la fase inicial, en la que ganaron sus cuatro partidos anteriores hasta cruzarse en unas semifinales con claro acento cordobés. Ese duelo directo garantizaba ya la presencia de un equipo de la provincia en la gran final, pero también reflejaba el excelente nivel mostrado por las dos escuadras a lo largo del campeonato.

En ese cruce de semifinales, el Ciudad de Córdoba se mostró más sólido y terminó imponiéndose por un claro 74-44, un resultado que le abrió las puertas del partido por el título. La victoria confirmó el gran momento del equipo y su capacidad para rendir con autoridad en uno de los encuentros más exigentes del torneo.

Equipo del Clínica Alminar La Salle. / FAB

Una victoria clara en la final

Ya en la final, el conjunto dirigido por Antonio Vaca remató su extraordinario campeonato proclamándose campeón de Andalucía tras superar al EBG Málaga por 92-59. El triunfo permitió al Ciudad de Córdoba coronarse como el mejor equipo andaluz de la categoría mini femenina y poner el broche perfecto a un torneo sobresaliente.

Por su parte, el Clínica Alminar La Salle también cerró el campeonato con una alegría importante. El equipo dirigido por Manuel León reaccionó tras la derrota en semifinales y consiguió la medalla de bronce al vencer al Dos Hermanas por 72-54 en el duelo por la tercera plaza.

El resultado final deja una imagen inmejorable para el baloncesto femenino cordobés, que colocó a dos de sus equipos en el podio autonómico y confirmó la fortaleza de su cantera en una de las categorías más ilusionantes del panorama formativo.

El Campeonato de España, la próxima cita

Además, tanto el Ciudad de Córdoba como el Clínica Alminar La Salle ya miran al siguiente gran reto de la temporada. Ambos prepararán ahora su participación en el Campeonato de España, que se celebrará del 21 al 27 de junio en la provincia de Málaga, donde volverán a medirse con algunos de los mejores equipos del país.