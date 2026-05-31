El ARS firma una histórica cuarta plaza en el Campeonato de España cadete que disputa en Palma del Río

El Enerty Sur ARS Naranjas de Palma del Río cerró una actuación sobresaliente en el Campeonato de España cadete masculino de balonmano con una meritoria cuarta posición, un resultado de enorme valor para un equipo que ejerció además como anfitrión de la fase final en el Naranja Arena.

El conjunto palmeño firmó un campeonato de alto nivel y estuvo muy cerca de subir al podio nacional, confirmando el gran momento que atraviesa su cantera. El primer gran paso llegó en el duelo decisivo ante el Alcobendas, un partido en el que los cordobeses necesitaban ganar por seis goles para acceder a la lucha por las medallas. Y lo consiguieron. El ARS respondió a la exigencia con un triunfo por 31-25 que desató la ilusión en las gradas y metió al equipo entre los cuatro mejores del torneo.

Ya en semifinales, el cuadro palmeño se midió al Dominicos en un cruce de máxima exigencia. El equipo compitió con entrega, pero terminó cediendo por 24-29 ante un rival que supo imponer su fortaleza en los momentos decisivos.

Un partido por el bronce de infarto

Lejos de venirse abajo, el ARS Palma del Río volvió a ofrecer una gran imagen en el partido por la medalla de bronce. El duelo ante el Granollers fue un auténtico pulso de emoción e igualdad, hasta el punto de que los andaluces llegaron a mandar por 33-31 a falta de solo cuatro minutos para el final. Sin embargo, el conjunto catalán acabó dándole la vuelta al marcador y se llevó el triunfo por un ajustado 33-34, dejando al equipo local a las puertas del podio.

Pese a ese desenlace, la cuarta plaza nacional tiene un valor enorme para el Enerty Sur ARS Naranjas, que ha firmado un torneo brillante como anfitrión y ha demostrado que puede competir al máximo nivel con las grandes canteras del balonmano español.

El título nacional, a Zaragoza

El título nacional fue finalmente para el Dominicos de Zaragoza, que se impuso al Barça por 28-27 en una final de gran nivel. Pero en Palma del Río también quedó una huella profunda: la de un equipo que rozó las medallas y que engrandece el balonmano base de la provincia.