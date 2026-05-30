Si fichas por el Real Madrid, te quedas sin Mundial: ni Mastantuono, ni Carreras, ni Huijsen, ni Trent

Ninguno de los cuatro fichajes que hizo Florentino Pérez el pasado verano acudirá al Mundial de EEUU, México y Canadá que arranca en menos de dos semanas, el 11 de junio. Los españoles Dean Huijsen y Álvaro Carreras, el inglés Trent Alexander-Arnold y el argentino Franco Mastantuono han sido descartados por motivos estrictamente deportivos por sus respectivos seleccionadores.

Alrededor de 180 millones de euros invirtió el pasado verano el Real Madrid por cuatro futbolistas que verán el Mundial desde su casa, al no ser considerados entre los 26 mejores jugadores de sus respectivos países. Sus ausencias contribuyen a que solo 10 jugadores de la actual plantilla blanca viaje a Norteamérica a alargar la temporada. Hay que remontarse a Francia 1998 para encontrar un Mundial con menos madridistas (9).

Sin madridistas en la lista de España

Como ya es bien sabido, no hay ningún jugador del Real Madrid en la lista de España por primera vez en la historia de los Mundiales. Huijsen no se quedó lejos de entrar, pero su irregular temporada le ha penalizado en favor de Marc Pubill y Eric García, dos de los defensas que mejor rendimiento han ofrecido esta temporada en LaLiga.

Dean Huijsen, presentado como jugador del Real Madrid / Real Madrid

Carreras, por su parte, ni siquiera se coló en la amplísima preselección de 55 jugadores. Todavía no ha debutado con la selección, debido a la confianza de Luis de la Fuente en la pareja que forman Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo y a su menguante rendimiento en el Madrid, donde acabó como tercera opción para el lateral izquierdo, por detrás también de un Fran García que sí estuvo en la prelista del seleccionador.

Decepción para Trent y Mastantuono

Trent no ha entrado en los planes de Thomas Tuchel desde que es jugador del Madrid. Su última convocatoria con Inglaterra fue en junio del año pasado, jugando apenas 26 minutos frente a Andorra. La discutida lista inglesa incluye a Reece James y Tino Livramento como laterales derechos, sin espacio para el futbolista blanco.

Trent Alexander-Arnold, en la presentación por el Real Madrid junto a Florentino Pérez / Real Madrid

El último de los fichajes que ha conocido que se pierde el Mundial es Mastantuono. El mediapunta debutó con Argentina hace ahora un año, frente a Chile, y había acudido en todos los parones en los que había estado físicamente apto, pero finalmente no ha superado el corte para defender el título que la albiceleste conquistó en Qatar 2022.

Como todos ellos, Eduardo Camavinga también ha pagado una temporada francamente mala con su ausencia en la selección de Francia. En el caso de Éder Militao y Rodrygo Goes, las lesiones explican sus ausencias, pues eran dos jugadores fijos para Carlo Ancelotti. La Ucrania de Andriy Lunin no se ha clasificado para la cita.

Cinco menos que en Rusia 2018

Los madridistas que sí acuden al Mundial son Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni (Francia), Vinícius Junior (Brasil), Jude Bellingham (Inglaterra), Thibaut Courtois (Bélgica), Arda Güler (Turquía), David Alaba (Austria), Brahim Díaz (Marruecos) y, a falta de confirmación oficial, Fede Valverde (Uruguay). A esta lista se suma Endrick (Brasil), cedido en el Olympique de Lyon desde enero.

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Esta nómina solo le sirve al Madrid para ser el tercer equipo de la Liga con más representantes en el Mundial, con 10, tres menos que en Qatar 2022 y cinco menos que en Rusia 2018. Le superan en esta ocasión tanto el Atlético (12) como el Barça (15), ambos a expensas de que Uruguay confirme las convocatorias cantadas de José María Giménez y Ronald Araujo y, en el caso de los colchoneros, pendientes de un Obed Vargas cuya participación con México se da por hecha.