La Federación Española aprueba la normativa de la Primera FEB 26-27: fechas, sistema de competición y novedades de la competición en que debutará el Coto Córdoba

El Coto Córdoba de Baloncesto ya conoce la normativa de la próxima temporada en su estreno en la Primera FEB. Las bases de competición han sido aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Baloncesto (FEB) que ha tenido lugar este sábado en Madrid.

Trece días más de plazo para inscribirse

Dos son las principales novedades que habrá en la campaña 26-27 con respecto a la anterior. Una de ellas es que los clubes dispondrán de dos semanas más para presentar la documentación necesaria para participar. Si hace un año concluyó el plazo el 4 de julio, ahora finalizará el 17 del mismo mes, 13 días más tarde.

Antes del 17 de julio a las 13.00 horas deberá presentar un aval bancario de 150.000 euros. También tendrá que abonar una cuota de inscripción de 36.000 euros, la mitad al inscribirse y el resto no más tarde del 30 de septiembre. Por tanto, estamos hablando de un plazo de 75 días desde que el pasado 3 de mayo certificó el ascenso en la cancha del Amics Castelló.

Un presupuesto previsto de 1,5 millones de euros

La entidad que preside Rafael Blanco ya ha anunciado que va a buscar los apoyos económicos que le permitan subir el presupuesto de los 650.000 euros de la campaña 25-26 a una cifra que rondaría los 1,5 millones de euros en la campaña que se avecina.

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, vota en la Asamblea Anual Ordinaria de esta entidad. / FEB

Plantillas de hasta 15 jugadores

Un segundo cambio se ha producido al aprobarse que los clubes puedan contar con tres jugadores más en la plantilla. De los doces tradicionales se pasará así a quince. El entrenador del Coto Córdoba, Gonzalo Rodríguez, ya ha anunciado en una entrevista a este diario que no va a contar con una plantilla de más de doce jugadores porque “jugando un partido a la semana no es fácil moverte con una plantilla de 15 jugadores, porque al final, el jugador lo que quiere es jugar. Cuando hablas de competiciones de dos o tres partidos a la semana, pues yo creo que tiene mucho sentido contar con plantillas más largas. En competiciones de un partido a la semana, pues a lo mejor hay equipos en los que no es tan necesario”.

Gonzalo Rodríguez apuntó más en la dirección de contar con jugadores de un equipo vinculado o un filial porque “si lo tienes, puedes contar con jugadores que juegan un partido a la semana con su equipo y te pueden ayudar en los entrenamientos de la semana”.

Los clubes deberán contar con cuatro jugadores de formación si inscriben a un mínimo de diez y a un máximo de doce, lo que favorece la más que previsible renovación del cordobés Gonzalo Orozco y del gallego Fernando Bello. Si hay entre 13 y 15 jugadores, la cifra de jugadores de formación sube a cinco.

Las fechas límite para inscribir jugadores

También habrá una modificación en la fecha límite dar de alta jugadores. En lugar de acabarse el plazo el 27 o el 28 de febrero, concluirá el último día hábil de febrero, es decir, el 26 de de ese mes. Además, hasta el último día hábil de marzo, el día 31, podrán diligenciarse licencias de jugadores procedentes de ligas superiores, de cualquier competición en la que sea necesario un transfer internacional y de jugadores que a lo largo de la temporada no hayan pertenecido a equipos participantes en alguna competición organizada por la Federación Española de Baloncesto.

El sistema de competición

No se han producido variaciones en el sistema de competición. Participarán teóricamente 18 equipos –en la campaña 25-26 han jugado 17 al no llenarse la categoría- que disputarán una fase regular de 34 jornadas. Los tres últimos bajarán a la Segunda FEB.

En la lucha por el ascenso, el campeón de la fase regular subirá a la ACB. Del segundo al noveno jugarán un play-off de cuartos de final al mejor de cinco partidos. Los cuatro vencedores de los cuartos se jugarán una plaza en la máxima categoría en una Final a 4, con semifinales y final a un partido.

La liga regular arrancará el 25 de septiembre y concluirá el 7 de mayo. Los cuartos de final se jugarán del 13 al 28 de mayo y la Final a 4 los días 5 y 6 de junio. Habrá cinco jornadas intersemanales en la fase regular los días 11 de noviembre, 9-10 de febrero, 9-10 de marzo y 14 y 20-21 de abril.

Mesa presidencial de la Asamblea Anual Ordinaria de la FEB. / FEB

La Copa de España

El Coto Córdoba disputará por segunda temporada consecutiva en la Copa de España, competición en la que no deberá jugar la fase de grupos del mes de septiembre por ser un equipo de Primera FEB. Su presencia arrancará el 20-21 de octubre en la eliminatoria a un partido de dieciseisavos de final. Posteriormente tendrán lugar los octavos (17-18 de noviembre), cuartos (15-16 de diciembre) y la Final a 4 (22-24 de enero).

Partidos en los viernes

El Coto Córdoba podría jugar los viernes, ya que existe un horario de inicio de los partidos aprobado que va desde las 20.00 a las 21.30 horas. El club cordobés se encuentra estudiando esta posibilidad.

Cambios en los marcadores electrónicos

Vista Alegre deberá contar con dos marcadores, uno en cada fondo, o uno central que permita escribir números del 00 al 99 para que pueden verse las faltas que cada jugador vaya acumulando. El Imdeco ya trabaja para solucionar esta cuestión, pues los marcadores actuales no lo permiten.

Control antidoping, sala de prensa y VAR

También deberá haber una sala habilitada para el control antidoping y otra que haga las funciones de sala de prensa. Habrá VAR, que en esta liga se llama Instant Replay System, al estilo del que se usa habitualmente en la ACB.