Egabrense y Montilla se juegan el último billete a Tercera RFEF

La temporada llega a su punto culminante. Este domingo, a partir de las 18.30 horas, la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño acogerá el encuentro de vuelta de la final por el ascenso a Tercera RFEF entre el Egabrense y el Montilla CF. Noventa minutos separan a ambos equipos de un objetivo por el que han peleado durante toda la temporada y que ahora está más cerca que nunca para el conjunto de Cabra.

El primer asalto dejó un resultado contundente. El Egabrense sorprendió en el Municipal de Montilla y se impuso por 0-3, dando un paso de gigante hacia el ascenso. Sin embargo, en el fútbol nadie da nada por sentado y los montillanos viajarán convencidos de que todavía queda una última oportunidad para cambiar el rumbo de la eliminatoria.

El Egabrense, a un paso de la gloria

El conjunto dirigido por Rafael Escobar afronta la cita en una situación privilegiada. El resultado conseguido en la ida (0-3) permite a los egabrenses encarar la vuelta con una ventaja considerable, aunque sin margen para la relajación.

La temporada del equipo de Cabra ha sido sobresaliente. Recién ascendido a División de Honor tras dos campañas en Primera Andaluza Córdoba, el Egabrense ha protagonizado una de las historias más destacadas del curso. Lejos de conformarse con la permanencia, se mantuvo durante toda la competición en la lucha por el ascenso directo y terminó la fase regular en tercera posición con 59 puntos.

En las semifinales del play off eliminó a la Lebrijana tras empatar 1-1 en la ida y vencer por 2-1 en la vuelta. Ahora está a un paso de culminar una temporada que podría quedar grabada en la historia reciente del club.

Además, contará con toda su plantilla disponible para afrontar un partido que puede significar el regreso definitivo a categoría nacional. La posibilidad de certificar el ascenso ante su afición añade un componente emocional extra a una cita ya de por sí especial.

El Montilla apela a la épica

En el otro lado estará un Montilla que no renuncia a nada pese al duro golpe recibido en la ida. El equipo de Isaac de la Cuesta llega obligado a protagonizar una remontada de gran magnitud si quiere alcanzar la Tercera RFEF.

Jugador montillano en el partido el Montilla-Egabrense en el partido de ida de la final de 'play off' a Tercera RFEF. / MONTILLA CF

Los montillanos también completaron una gran fase regular, finalizando cuartos con los mismos 59 puntos que su rival. Además, el proyecto viene creciendo de forma constante en las últimas temporadas. Ya el pasado curso logró clasificarse para la fase de ascenso tras concluir quinto con 47 puntos, aunque no pudo superar las eliminatorias.

En esta ocasión, el camino hasta la final había sido impecable. El Montilla eliminó con autoridad al Atlético Palma del Río tras imponerse por 0-2 y 1-0 en las semifinales. Sin embargo, el primer encuentro de la final complicó enormemente sus aspiraciones.

A la dificultad del resultado se suma la baja del guardameta Rafa Martínez, expulsado en el partido de ida y que no podrá estar disponible para el encuentro decisivo.

Una temporada resumida en un partido

La igualdad que mostraron ambos equipos durante la liga regular quedó reflejada en la clasificación. Egabrense y Montilla finalizaron separados únicamente por la diferencia de puestos, ambos con 59 puntos y peleando por el ascenso hasta la última jornada.

Ahora, sin embargo, el escenario es muy distinto. El conjunto de Cabra tiene el ascenso al alcance de la mano, mientras que el Montilla necesita una actuación perfecta para revertir una eliminatoria que se le ha puesto muy cuesta arriba.

El último paso hacia Tercera RFEF

La Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño será testigo de una tarde histórica para el fútbol cordobés. El Egabrense quiere culminar el trabajo realizado en Montilla y celebrar ante su gente un ascenso que parecía impensable hace apenas unos meses. Los montillanos, por su parte, se aferra al orgullo competitivo y a la esperanza de una remontada que le permita seguir soñando. Noventa minutos decidirán el desenlace. Solo uno de los dos tocará la gloria y obtendrá el billete para la Tercera RFEF.

El conjunto de Cabra ha estado muy cerca de no poder jugar en casa este partido. Unos incidentes del público en la vuelta de las semifinales provocaron que la Federación Andaluza sancionara al club con el cierre del campo por un encuentro. Sin embargo, el recurso presentado por el Egabrense ha provocado que se produzca un aplazamiento cautelar de la sanción, lo que le permitirá jugar en Cabra.