Balonmano | Asobal
Última jornada de la Liga Asobal: Cangas, Cajasol Ángel Ximénez y Nava buscan esquivar la promoción
Los encuentros Cangas-Cajasol Ángel Ximénez y Atlético Valladolid-Nava serán los que decidirán cual equipo jugará la promoción de permanencia
El próximo domingo a partir de las 18.00 horas tendrán lugar siete de los ocho partidos de la última jornada de la Liga Asobal de balonmano. El Cajasol Ángel Ximénez se jugará, junto con el Cangas y el Nava, evitar la disputa de la promoción de descenso. Los partidos de los equipos implicados serán Cangas-Cajasol Ángel Ximénez y Atlético Valladolid-Nava.
El conjunto pontano ya ha evitado acabar la liga en una de las dos últimas plazas, las que conllevan descender de manera directa a Plata. Lo consiguió con aquel gol de Dani Serrano a tres segundos de la bocina en el duelo ante el Villa de Aranda, que ganó por 28-27.
Con el Guadalajara y el Huesca ya descendidos de manera directa, queda por decidirse la plaza de promoción. El Cangas, el Cajasol Ángel Ximénez y el Nava van a jugarse esta posición. El bloque gallego parte con ventaja al sumar 20 puntos. Uno menos tienen pontanos y segovianos (19).
Los pontanos dependen de sí mismos
El equipo que entrena Toni Malla depende de sí mismo para evitar la promoción. Evitará la eliminatoria de permanencia si gana al Cangas, independientemente de lo que haga el Nava en Valladolid.
Si empata en O Gatañal, deberá esperar a que el Nava no gane en su visita al Atlético Valladolid.
Si pierde, solo se salvará si también pierde el Nava en el desplazamiento a la cancha de su rival pucelano.
El Agustinos espera en la promoción
El equipo que se vea abocado a la promoción se medirá a doble partido al Agustinos de Alicante, el próximo miércoles en la cancha alicantina y tres días más tarde como local.
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