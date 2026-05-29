Gonzalo Rodríguez: “Es importante contar con jugadores españoles que asienten la cultura del vestuario”

-Acaba de anunciarse la ampliación de su contrato con el Coto Córdoba. ¿Cómo han ido las negociaciones?

-Han ido bien. Ya teníamos esas cosas avanzadas, estábamos de acuerdo en muchas cosas, así que se han producido los trámites normales y corrientes. Había mucho entendimiento desde hace mucho tiempo.

-Ya tendrá una idea general de lo que quiere en la plantilla de la próxima temporada. Cuéntenos que es lo que quiere tener.

-Vamos a intentar repetir algo que hicimos muy bien la temporada pasada, que es buscar jugadores con capacidad de jugar en equipo, gente que tenga ambición y que tengan un físico que les permita defender bien. Después estaremos atentos a lo que nos ofrezca el mercado. Nos adaptaremos a las características de los jugadores que podamos fichar. Queremos gente con calidad humana, un jugador de equipo, que se esfuerce y trabaje. Esos son unos aspectos innegociables, que ya perseguimos la temporada pasada y que esa temporada vamos a volver a perseguir, porque es algo que va con nuestra filosofía. Queremos jugadores que trabajen, que sean buenos profesionales y buenas personas.

-Durante la próxima temporada van a disputar más partidos. ¿Va a marcar esta circunstancia la confección de la plantilla?

-Nuestra filosofía es que muchos jugadores participen en cada partido. Queremos mantener un nivel de intensidad alto en el juego y para eso necesitas que los jugadores estén sobre la pista con el mismo nivel de intensidad. Las rotaciones tienen que servir para mantener un buen nivel de baloncesto. A mí me gustan plantillas en las que puedan jugar mucha gente. Eso te reduce el factor riesgo de lesión y la fatiga. En el día a día, te permite entrenar con niveles muy altos desde el punto de vista de la intensidad y de carga física. Buscaremos jugadores que tengan unas cualidades físicas que les permita competir a un nivel alto contra los jugadores que nos vamos a encontrar en esta temporada. El salto físico no es solamente en cuanto a la carga de partidos, sino también en cuanto a la estructura de los jugadores que nos vamos a encontrar.

Gonzalo Rodríguez, en Córdoba. / Chencho Martínez

-¿Qué cambios en el juego va a notar el aficionado que acuda a Vista Alegre?

-La liga está llena de jugadores de muchísima calidad. El nivel de talento de la Primera FEB es muy alto, también el nivel de los entrenadores, desde el punto de vista táctico, por lo que es una liga de de mucha riqueza táctica. En general, el nivel de baloncesto es mayor. Cuanto más talento tienen los jugadores, mejor baloncesto se ve. Veremos jugadores de mucho talento, partidos muy bien preparados, situaciones nuevas, porque los equipos juegan de unas maneras muy diferentes entre ellos. Va a ser, es una liga muy atractiva, al margen de que el nivel físico de los equipos es mucho mayor también.

-Se está hablando de la posibilidad de que se permita tener plantillas más largas. ¿A qué tipo de equipo le puede beneficiar o perjudicar?

-Creo que las plantillas largas, por un lado, te pueden beneficiar, en el sentido de que te guardas un poco las espaldas a principios de temporada, porque lo que se está viendo en los últimos años es que va haber ajustes en las plantillas durante la temporada, que es más difícil en los últimos años. Los equipos que se plantean tener plantillas de 14 o 15 jugadores, eso les permite moverse en el mercado de verano y fichar jugadores que estén libres en ese momento. Si lo quieres hacer más adelante, pues igual resulta que el mercado es más reducido. Pero, bueno, jugando un partido a la semana no es fácil, pues eso, moverte con una plantilla de 15 jugadores, porque al final, el jugador lo que quiere es jugar. Cuando hablas de competiciones de dos o tres partidos a la semana, pues yo creo que tiene mucho sentido contar con plantillas más largas. En competiciones de un partido a la semana, pues a lo mejor hay equipos en los que no es tan necesario. Luego entran en juego otros factores, como tener un equipo vinculado o no tenerlo. Si lo tienes, puedes contar con jugadores que juegan un partido a la semana con su equipo y te pueden ayudar en los entrenamientos de la semana. Este es otro factor que también influye en el hecho de tener una plantilla de 15 o de menos.

Gonzalo Rodríguez, entrenador del Coto Córdoba de Baloncesto. / Chencho Martínez

-¿Le gustaría contar en los partidos con jugadores de un equipo vinculado?

-Pues sí, pues cuando tienes más jugadores que puedan estar en el día a día, pues puedes entrenar con más ritmo. Cuando haya un jugador que no esté disponible por un percance físico, el entrenamiento no se resiente, pero también es cierto que no vale cualquier jugador. Hay jugadores que llevan muy bien lo de trabajar con dos equipos, lo de estar vinculados, y otros no. Además, las circunstancias estructurales también son muy importantes. Y cómo establezcas esa vinculación con esa organización. Pero, bueno, desde el punto de vista personal mío, como entrenador, sí prefiero hacer entrenamientos con muchos jugadores que con pocos.

-Ya se habla de los jugadores de la plantilla del ascenso que pueden seguir, entre ellos los hermanos Orozco y Fernando Bello. ¿Hasta qué punto son importantes este perfil de jugadores para cubrir con el cupo de nacionales?

-Todavía no hemos entrado en el tema de las renovaciones. Es algo que iremos abordando poco a poco, pues estamos todavía en pasos previos a eso. Siempre es importante contar con jugadores españoles que asienten un poco las bases de la cultura del vestuario. Estos jugadores son los que le pueden explicar mucho mejor a otros como funciona la liga, las cosas en una ciudad o la filosofía de juego que más se estila aquí. Yo creo que eso siempre es importante. Además, es un tipo de jugador que genera una identificación con la grada y con el aficionado, lo que es importantísimo. Sin duda, es algo a tener en cuenta.

-¿Cuál es el objetivo deportivo de la próxima temporada?

-El mismo que el anterior, seguir creciendo como club, jugar a baloncesto lo mejor que podamos y competir al máximo de nuestras capacidades.