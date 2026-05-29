Erin Mcneice, campeona del mundo de boulder: "competir ante un público tan abarrotado es como estar de vacaciones para mi, disfruto muchísimo"

La escaladora inglesa Erin Mcneice se ha coronado campeona del mundo de boulder tras lograr una puntuación de 99.1 puntos, haciéndose con el oro por delante de la japonesa Melody Sekikawa y la francesa Oriane Bertone. A sus 22 años toca el techo de su carrera subiéndose a lo más alto del cajón en las World Climbing Series de Madrid, celebradas en Alcobendas y recibe en exclusiva a El Periódico de España.

Pregunta: ¿Cómo se siente una después de una victoria como la de hoy?

R: Siempre había soñado con un título como este, así que poder lograrlo es algo simplemente increíble.

P: ¿Esperabas salir campeona antes de venir a España?

R: Salí muy contenta de mi anterior competición y era consciente de que venía un gran momento, así que no esperaba ganar como tal, pero sí que era mi gran objetivo.

P: ¿Sentías presión antes de empezar a competir?

R: Si, definitivamente sentía una gran presión antes de empezar las finales porque estaba muy centrada en la medalla de oro, pero es solo presión para mí y es algo que me hace responder de la mejor manera, algo necesario.

P: ¿Cómo se siente un deportista internacional como tú al venir a un país extranjero y empezar a competir delante de tanta gente?

R: Es muy divertido, es algo que disfruto mucho, son como vacaciones para mí. La afición ha respondido de forma espectacular, son super ruidosos. La atmósfera es increíble aquí.

P: ¿Qué nos puedes decir de Madrid y de la organización de esta competición?

R: Es muy muy guay. Nunca había competido en España antes. Ha sido muy divertido, y la afición ha estado genial, así que ha sido muy divertido competir aquí.

P: ¿Cómo se prepara un atleta para competir en torneos como este?

R: He estado preparándome durante seis meses, he trabajado muy duro para estar aquí, intentando pulir mis debilidades. Venir a competir es muy duro, sientes mucha presión porque no sabes si todo ese trabajo va a pagar. Estoy superagradecida de que todo ese trabajo haya resultado.

P: Eres ahora mismo la campeona del mundo de boulder. ¿Cuál es tu siguiente sueño?

R: Supongo que es hacerlo de nuevo. Disfruto mucho compitiendo, incluso ahora que tengo dos medallas de oro en boulder, siempre es así. Así que mi gran objetivo ahora supongo que es volver a salir campeona de nuevo.

P: ¿Y a las Olimpiadas?

R: Siempre me han entusiasmado. Aún no he decidido si participaré, pero definitivamente es mi gran objetivo.

P: Nos hemos fijado en que llevas el pelo teñido de rojo por los lados. ¿Te planteas ahora que has salido campeona aquí en España, añadirle una franja amarilla por encima?

R: Pues no lo tenía planeado pero igual me veo obligada a ello ahora. Estoy muy contenta, así que si, me lo planteo, pero no puedo prometer nada.