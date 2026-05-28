Un golpe de calor acaba con Sinner en París

Se decía antes de empezar Roland Garros que solo Sinner podía frenar al propio Sinner, en una manera de explicar que el italiano y su desgaste físico tras completar la gira de tierra entera eran su mayor enemigo en un camino a Roland Garros que parecía plácido. Una premonición que se cumplió en segunda ronda con una situación del todo impensable. El número uno mundial sacaba para ganar con dos sets a favor y 5-1 en el quinto, cuando un golpe de calor lo cambió todo.

El italiano empezó a sufrir calambres en sus piernas hasta acabar totalmente clavado en pista. Sin moverse y tras perder 19 puntos consecutivos, se fue a vestuarios explicando sentir una deshidratación profunda y total. Mareado y con apariencia pálida regresó el italiano a pista, en lo que iba a ser un vía crucis para él hasta acabar cayendo 31 partidos después.

Los títulos de Montecarlo, Madrid y Roma se quedan por completo en el olvido tras el sonado KO de Sinner ahora en París y con la gran pregunta de si forzó demasiado en toda la gira para llegar en las mejores condiciones a la gran cita marcada. Lo que sin duda queda en el horizonte, es la gran reflexión que Sinner debe hacer con su físico porque no es la primera ni la segunda vez que sufre este tipo de colapsos.

El calor y la humedad de París son de máximos históricos en estas fechas y en ello Sinner se minimiza mucho, aunque nadie pensaba que hasta el punto de acabar sucumbiendo en una segunda ronda de Roland Garros. Y menos, con el guion con el que sucedió.

En menos de dos horas de partido tenía su pase a tercera ronda a un solo juego. Un saque como tantos otros había ganado y con un dominio total y absoluto del partido ante el pequeño de los hermanos Cerundolo, al que hay que atribuirle mucho mérito por el tenis que jugó pese a la situación.

Empezó a sufrir los efectos del golpe de calor Sinner y tras perder seis juegos consecutivos y más de veinte puntos entre su paso por vestuarios, se vio con una situación límite que apenas le permitió moverse en pista. 6-1 en el cuarto y 6-1 en el quinto, con gran aprte de culpa aquó de argentino que lo movió a la perfección para hacer inútil el intento del italiano de jugar a golpe puro clavado en pista.

Sorpresa mayúscula en París con el gran favorito fuera de combate en el quinto día de competición y con el trono de París más abierto que nunca. 1200 puntos que se van al limbo y sobre todo, la gran oportunidad de ganar el gran título que le quedaba sin el gran dominador actual de la tierra y su máximo rival, Carlos Alcaraz.

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Golpe que acusará y que a buen seguro le tocará sufrir por tiempo al italiano, que ha dejado escapar de una manera cruel su gran oportunidad.