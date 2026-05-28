Guillermo del Pino: “El Coto Córdoba va a conseguir algún día el ascenso a la ACB”

-¿Cómo ha vivido su primer año allí en Maryland?

-Ya tenía en la cabeza que iba a ser todo nuevo, la cultura, la forma en que se vive el baloncesto y el deporte en general allí. La verdad es que, en general, me he adaptado bastante rápido. Me han tratado muy bien, la gente del equipo ha estado pendiente de mí y los tutores se han portado muy bien conmigo.

-Las fechas de las temporadas son muy diferentes a las de Europa. ¿Cuándo empieza el movimiento?

-Allí termina pronto la temporada, en marzo. Desde el fin de la liga y hasta el verano es cuando se confecciona la nueva plantilla y se hacen los cambios importantes. Los entrenamientos arrancan en verano, en lo que es el campamento de verano. También la pretemporada empieza muy pronto, en septiembre y la temporada regular no comienza hasta noviembre. Son muchos meses de entrenamiento antes de empezar la temporada y eso es lo que luego ayuda a que los equipos estén a punto.

Guillermo del Pino, en su reciente visita a Córdoba. / A.J. González

-¿Cuál es la cuestión que más se trabaja en los equipos?

-Allí hay mucho físico. Se preocupan bastante por el físico. También por algo que no tenía yo tanto en mente antes de llegar allí que es el tema mental. Allí se preocupan mucho porque estés bien mentalmente, porque tengas la mentalidad adecuada, que estés concentrado siempre en lo que necesita el equipo, pero, sobre todo, le dan mucha importancia al tema físico. Nos meten mucha carga en los entrenamientos.

"Allí se preocupan mucho porque estés bien mentalmente"

-¿Cuál es el estilo de juego que gusta allí?

-Muy rápido y muy físico. Allí, los jugadores son muy fuertes y muy rápidos. Por eso es también importante la preparación mental, porque tienes que estar a punto, mental y físicamente.

-¿Qué es lo que cambia realmente en Estados Unidos?

-Una de las cosas que he notado es el ritmo de juego. Aquí se para un poco más el juego, se instalan las jugadas desde el principio. Allí se intenta anotar rápido todo lo que se pueda, que el ritmo de juego sea de ida y vuelta, lo más rápido posible, que se puede hacer porque los equipos están preparados físicamente para eso. Aquí se para un poco más y se juega más con cabeza, más en equipo. Allí hay mucho talento individual, y también gusta más el show, en eso está la diferencia.

"Allí hay mucho talento individual, también gusta más el show"

-¿Cómo es un día normal en Maryland?

-Normalmente entrenamos dos veces al día. Empezamos con una sesión temprano por la mañana, luego llegan las clases. Posteriormente me voy a casa a comer, a descansar un poco. Luego llega un entrenamiento fuerte de equipo por la tarde. Ya, en lo que me queda de día, que allí se acaba más temprano que en España, lo que me queda es estudiar y descansar. Eso es así casi todos los días, menos los de partido que normalmente jugamos por la tarde o por la noche. Esos días tenemos un pequeño entrenamiento por la mañana de preparación antes del partido. Luego, desde el mediodía, toca preparar el partido.

-¿Cuáles son sus horarios allí?

-Me levanto a las seis o las siete de la mañana. Terminamos la jornada con un entrenamiento que acaba sobre las cinco o las seis de la tarde. Me acuesto temprano, entre las diez y las once de la noche.

-Su primer año en Estados Unidos ha estado marcado por su condición de jugador novato y allí por la lesión de hombro que tuvo justo en el ecuador de la temporada. ¿Cómo la ha vivido?

-Allí ya se sabe que los jugadores con experiencia son los que tienen más peso en los equipos. A mí me ha pesado un poco no haber entrenado en verano allí, por estar en el Europeo sub 18. Me sentí bien cuando llegué, creo que me adapté rápido, pero al final me fui a Maryland, una universidad muy potente, con unos compañeros de un nivel muy alto. Me he ido adaptando muy bien al equipo, sobre teniendo en cuenta que era de primer año y extranjero. También en el nivel físico he ido mejorando durante el año, pero es complicado. Es verdad que cuando mejor me encontraba, cuando estaba entrando en la dinámica del equipo, fue cuando me llegó la lesión y estuve casi dos meses parado, lo que provoca que te vayas quedando un poco atrás. Al final, creo que acabé bastante bien. El año me ha servido muchísimo para aprender.

-¿Qué es lo que ha aprendido en su primer año en la NCAA?

-Muchas experiencias, lo que se vive allí. Cada mes que pasa te vas dando cuenta de cómo va la película por allí, por así decirlo. Lo que más he aprendido es que la temporada es muy larga. Personalmente, una semana estás abajo, o sea, tu entrenador, a lo mejor, no tiene mucha confianza en ti, pero con un par de buenos entrenamientos, de buenos minutos en un partido, tu estatus en el equipo puede subir. Por eso tienes que estar siempre metido en la dinámica de equipo durante toda la temporada, porque en cualquier momento se te presenta la oportunidad y tienes que cogerla, pues puede ser un punto de inflexión para ti durante la temporada.

"En cualquier momento se te presenta la oportunidad y hay que cogerla"

-Ha tomado la decisión de seguir en Maryland. ¿Qué opciones le ve a su equipo en la próxima temporada?

-El año pasado fue complicado para Maryland, pues pasaron muchas cosas. Era el primer año del entrenador en ese nuevo programa. El mercado de fichajes de allí es cada vez más complicado, porque cada vez hay más jugadores. Tuvimos problemas con las lesiones durante todo el año, pero el año que viene parece que vamos a ir mucho mejor. Se han ido muchos de los jugadores porque bastantes del año pasado eran de último año, ya no les queda más tiempo en la universidad. Seguimos cuatro jugadores el año que viene. El mercado que ha hecho la universidad antes de empezar el verano ha sido bastante bueno, así que creo que vamos a competir bien el año que viene.

-Me imagino que habrá seguido la temporada del Coto. ¿Qué le ha parecido?

-Pues, la verdad que increíble. He visto algunos partidos y otros no porque jugaban a las doce de la mañana que aquí eran las seis. Pero sí, los he visto, han ascendido merecidamente. Ha sido de los mejores equipos durante toda la liga, y se lo ha merecido, el equipo y el club, sobre todo, que llevan pocos años, pero cada vez se está profesionalizando más y van para arriba como la espuma.

"El Coto ha sido de los mejores equipos de la Liga durante toda la temporada, han ascendido merecidamente"

-Sus excompañeros Gonzalo Orozco y Fernando Bello han tenido una participación importante. ¿Cómo los ha visto?

-Guau, pues increíble. La verdad es que se lo merecen y se merecen jugar en una división mayor. Creo que tienen el nivel de Primera FEB y pueden tener su hueco, seguro que lo van a hacer genial el año que viene.

-¿Ve al Coto Córdoba algún día en la ACB? ¿Lo ve incluso en lo más alto con Guille del Pino?

-Es muy complicado llegar a la ACB, pero como el club siga así, ya hemos visto de lo que han sido capaces en pocos años, algún día lo van a conseguir. Todo el mundo sabe que Córdoba es mi casa. No sé lo que me deparará futuro, allá en Estados Unidos o cuando vuelva, pero siempre estaré esperando a Córdoba.

"Siempre estaré esperando a Córdoba"

-Una vez que ha pasado una temporada en Estados Unidos y ha visto de cerca lo que es la NCAA y la NBA. ¿Ve ahora la NBA más cerca o más lejos que antes?

-Allí lo que ves es que hay un momento en el que estás abajo y otro arriba. Por ejemplo, el caso de Aday Mara, que va a entrar ahora en la NBA. En sus primeros años en la NCAA, prácticamente, no jugó, estaba en un sitio donde no le valoraban. El tercer año cambió a otro sitio con otro entrenador y lo ha roto, o sea, ha encontrado su sitio y ha demostrado lo que puede hacer. O sea, que es complicado. Yo siempre creo en mí, en el trabajo que estoy haciendo, pero al final en los cuatro años, incluso más, de jugar en universidades de Estados Unidos, el camino muy largo, pueden pasar muchas cosas. Yo voy a seguir trabajando para lo que venga.

Guillermo del Pino, jugador de la Universidad de Maryland. / a

-El año que viene va a tener familia en Estados Unidos al irse su hermana a jugar también allí. ¿Qué opina sobre su decisión?

-Es algo que ella quería. Yo siempre le digo cosas de Estados Unidos, pero al final, quitando el deporte, irte a una universidad a jugar baloncesto, la experiencia de irte a vivir a Estados Unidos, a un high school, que es a lo que va a ella, es muy positiva. Se va a la típica villa universitaria que sale en las películas, la verdad es que si te si te gusta, es una experiencia que no te puedes perder. O sea, si tienes la capacidad de hacerlo, te dan una beca o lo que sea, pues, la verdad que es una muy buena oportunidad y una experiencia que es increíble, que le gustaría vivir a muchos hoy en día.

-Además, para lo que es Estados Unidos, la va a tener relativamente cerca.

-Sí, va a estar en Virginia Oeste, que hace frontera con Maryland. Estados Unidos es muy grande y aunque parece que está cerca, no lo está tanto, pero es verdad que podría ser mucho peor.

-Me imagino que habrá seguido al Córdoba CF. De hecho lo vio ante el Albacete en El Arcángel. ¿Lo vio jugando por el ascenso?

-Hubo un momento que sí, con las seis victorias seguidas, pero bueno, era muy complicado y, sobre todo, nos lastró la racha esa negativa de ocho partidos sin ganar. Hay que mantener la base, el proyecto está ahí, los jugadores están ahí, el apoyo de la ciudad está ahí, y creo que hay que seguir en esa línea. Seguro que nos da mucha alegría en los años que vienen.

"Mis favoritos de siempre en el Córdoba CF son Isma Ruiz y Carracedo pero este año me he enamorado de Requena"

-¿Cuáles han sido los jugadores que más le han gustado?

-Mis jugadores favoritos de siempre son Isma Ruiz y Carracedo, pero este año me he enamorado de Requena, que es más que complicado que siga el año que viene, pero la verdad es que es un jugadorazo.