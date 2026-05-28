El Egabrense intenta detener con un recurso la sanción de la RFAF y la clausura de su campo

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha impuesto al CD Egabrense el cierre de su campo durante un partido, una sanción económica adicional y la pérdida de un punto en la clasificación debido a incidentes graves protagonizados por el público, en un momento clave de la temporada y a pocos días de la vuelta de la final del play off de ascenso a Tercera RFEF.

El Comité de Competición hizo pública la resolución el pasado miércoles, en la que se determina que la sanción se cumplirá en el encuentro del 31 de mayo, cuando el Egabrense reciba al Montilla CF en el partido decisivo de la eliminatoria por el ascenso. No obstante, el club tiene la opción de recurrir la decisión y solicitar una suspensión cautelar que podría aplazar la aplicación de la medida.

Una resolución basada en varios antecedentes

El fallo del organismo disciplinario se apoya en los artículos 104.1, 58 y 73.8.b del régimen sancionador, teniendo en cuenta la reiteración de incidentes en las gradas del club egabrense. La RFAF recuerda que ya existió una primera multa por hechos de carácter leve en la jornada cinco del campeonato regular.

Posteriormente, el club volvió a ser sancionado por nuevos incidentes registrados durante la vuelta de la semifinal del play off, en los que el comité hizo referencia a «la naturaleza de las expresiones proferidas por los aficionados», lo que dejó al Egabrense apercibido de clausura en caso de reincidencia.

Riesgo de descalificación en caso de reincidencia

La sanción actual no solo supone el cierre del estadio y la pérdida de un punto, sino que además añade un elemento de máxima gravedad en el contexto del play off. Al tratarse de una eliminatoria, el órgano disciplinario advierte de que una eventual acumulación de nuevas infracciones podría acarrear la «inmediata descalificación del club infractor».

Lance del encuentro entre el Montilla y el Egabrense en su partido de ida de la final del 'play off'. / Montilla CF

Una situación que condiciona el desenlace de la fase de ascenso y que obliga al Egabrense a afrontar el partido decisivo en un escenario especialmente complejo, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Por su parte, el club de Cabra ha querido mostrar a través de un comunicado una postura firme contra cualquier episodio que exceda los límites del deporte, condenando «cualquier tipo de comportamiento ofensivo, vejatorio o violento». En el mismo escrito, la entidad recalca que los hechos ocurridos «traspasan todos los límites del comportamiento y espíritu deportivo».

Acciones legales en estudio

Uno de los aspectos más destacados del comunicado hace referencia al trabajo que ya están realizando los servicios jurídicos del club. El Egabrense asegura que se encuentran analizando la situación «en vista de encontrar una óptima solución para toda la masa social».

Asimismo, el club anuncia que ejercerá «todas las acciones legales contra aquellas personas responsables de los actos acaecidos en esta y anteriores ocasiones», al entender que este tipo de episodios ponen «en peligro el devenir económico y deportivo» de la entidad.

La sanción federativa supone un duro golpe para el conjunto egabrense, especialmente por el impacto que tendrá sobre la afición en un encuentro decisivo de la temporada.

Mensaje de tranquilidad

Pese al contexto generado tras la resolución de la RFAF, el club también ha querido transmitir tranquilidad a su entorno. En ese sentido, el Egabrense asegura que continúa desarrollando su actividad «con total normalidad», manteniendo su funcionamiento habitual mientras se trabaja en resolver la situación.

La entidad mantiene además la organización prevista para los próximos días, incluyendo la venta de entradas habilitada en distintos puntos de la localidad.

Venta de entradas

El Egabrense informó igualmente de los horarios establecidos para la venta de entradas. De lunes a viernes podrán adquirirse en la calle Arquilla 4, en horario de 11.00 a 13.00 horas. También estarán disponibles en el Bar Ciudad Deportiva entre las 19.30 y las 20.30 horas, ampliándose el horario del viernes desde las 19.00 hasta las 22.00 horas.