Florentino ataca a Riquelme sin nombrarlo y se aferra al populismo con Ronaldo: "Presi, eres el mejor"

Dicen que "la puntualidad es el arte de mostrar respeto, a ti mismo y a los demás". Y hace mucho tiempo que el Real Madrid, como institución, y Florentino Pérez, en sus últimas apariciones, faltan al respeto a los demás y a sí mismo. El día que presentaban su candidatura a las mismas elecciones que convocó en una rueda de prensa bochornosa, el presidente de ACS compareció tarde. Concretamente xx minutos. Había muchas expectactivas sobre si respondería a Enrique Riquelme, que en el mediodía, y también con un cuarto de hora de retraso, presentó la 'Ciudad del socio' en Valdebebas y propuso "rebajar un 50% la cuota del socio mientras el Real Madrid no ganase la Champions".

Ataque velado a Riquelme

La intervención de Riquelme ha generado nerviosismo en Florentino, que sin nombrar a Riquelme, por orden de su equipo de comunicación, respondió a todos los reproches del alicantino además de tirar del pasado sin mirar al futuro. Pérez esta vez no patinó en su intervención mostrándose divagante o con ese punto machista al referirse a las mujeres que rodean al equipo o al club. Se limitó a leer como una letanía lo que le pusieron por delante, con un tono decadente: "Todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a vosotros, por eso os doy la oportunidad de ir a las urnas y que el pueblo decida. Los que van diciendo que no es democrático son los que quieren gobernar. No saben que los únicos que mandan son los socios. Esos que quieren gobernar son los mismos que los mismos que estaban en una asamblea, sabemos como acabó con aquella salida del presidente que salió. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse. Yo soy del Real Madrid, otros quieren que el Real Madrid sea suyo. Vosotros tenéis la palabra, trabajaremos más que nunca para que el club siga siendo de sus socios. Por ello dedico todas mis fuerzas para que nada ni nadie nos pueda quitar lo que es nuestro. Los socios hemos sido, somos y seremos los dueños de esto. Queridos socios el futuro no se improvisa, hemos trabajado para que el Real Madrid este preparado para este momento, hemos construido un proyecto exitoso, el más valioso del mundo según Forbes. Nos estudian en universidades prestigiosas como Harvard".

Florentino trató de reivindicarse mirando más al pasado que al futuro: "Gané las elecciones en el año 2000. Me fui cuando vi que el club estaba estable. Tuve que volver en 2009 para defender los valores del equipo, haré todo lo posible para que nunca se ponga en duda la soberanía de los socios, que somos dueños de nuestro club, por mucho que se inventen mentira, no nos van a quitar lo que es nuestro, para que todos seamos conscientes del tesoro que los socios tenemos en nuestras manos. Los socios tenemos que ser titulares del patrimonio que hemos construido no solo en lo emocional, también en lo económico y jurídico. Soy consciente de muchos socios que no pueden. Estamos luchando con la policía para rescatar la reventa ilegal, vamos a hacer esto cada temporada, la lucha contra la reventa es defender el patrimonio de los socios

Pérez presumió de ser el "único club del mundo que supera los 600 millones de seguidores en las redes sociales. Sabemos que el Real Madrid tiene que asumir el liderazgo en el mundo del fútbol. El Real Madrid conmigo como presidente siempre defenderá nuestros intereses y los del fútbol. Seguimos trabajando y hemos detectado los puntos débiles. Estamos reforzándolos para volver a conseguir lo que nunca nadie ha hecho, con la tecnología, con un equipo para volver a ganar títulos. Hace menos de dos años que nadie lo ha hecho, la 15ª Champions y la liga 36".

El presidente habló del futuro advirtiendo que "no se improvisa. Ya estamos construyendo una revolución con los millones aficionados en el planeta. Hemos establecido una alianza estratégica con Apple, estamos creando el Bernabéu infinito, cualquier aficionado desde cualquier parte del mundo y de su casa, podrá disfrutar de los partidos. Somos líderes en el mundo real y en el mundo digital. Tenemos unas instalaciones espectaculares como hemos venido construyendo estos años, la lealtad de los socios, queremos reforzar su implicación con el club, y me comprometo con ellos para que sean protagonistas en el presente y en el futuro".