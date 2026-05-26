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Ciclismo

Vingegaard refuerza la maglia rosa en Carì con su cuarta victoria

El ciclista danés, quien atacó a 6,6 km de la cima de Carì después de un completo trabajo de su equipo, se presentó en meta firmando el póquer de victorias

Jonas Vingegaard en el Giro de Italia.

Jonas Vingegaard en el Giro de Italia. / LUCA ZENNARO / EFE

EFE

Madrid

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en solitario en la decimosexta etapa del Giro de Italia, disputada este martes entre Bellinzona y Carì, de 113 km, por lo que refuerza la maglia rosa de líder.

Vingegaard, quien atacó a 6,6 km de la cima de Carì después de un completo trabajo de su equipo, se presentó en meta firmando el póquer de victorias, con un tiempo de 2h.57,41, a una media de 38,2 km/hora, seguido a 1.07 minutos por el austríaco Felix Gall (Decathlon), que ahora pasa al segundo puesto en la general, a 3.01 del líder.

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Este miércoles se disputa la decimoséptima etapa, entre Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km.

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