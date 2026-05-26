Ricardo Torronteras: “Un entrenador no es más de lo que sus jugadoras quieran que sea”

-Ha ganado la Liga y la Copa de la Reina de voleibol. ¿Cómo ha vivido la conquista de la doble gesta?

-Ha sido todo muy difícil. Si me lo dicen en septiembre, no me lo creo. El entrenador tiene que transmitir al grupo que podemos conseguir lo máximo y soñar con grandes cotas, pero jamás piensas que nosotros, que somos un club humilde, podíamos conseguirlo. Ganarle a todos los poderosos que hemos ganado este año creo que era impensable. Es la primera vez que un equipo andaluz lo consigue. Hemos logrado el primer título de la historia de nuestro club y el primer doblete. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo.

"Si me lo dicen en septiembre, no me lo creo"

-Precisamente, hasta ahora se echaba en falta que hubiera mucha base pero que faltara un equipo femenino andaluz de élite.

-Es difícil en Andalucía, nos falta profesionalización en los clubes de base. Los clubes de base hacen un gran trabajo, somos el tercer deporte por licencias federativas, que eso habla mucho y bien de cómo se fomenta el voleibol desde la base, pero creo que falta profesionalización. Nos falta que la gente se pueda dedicar un poco más a fomentar nuestro deporte, que a entrenadores, como a mí cuando empecé, se les cuide desde el tema laboral. Al final, en Andalucía estamos dos clubes, el Unicaja Almería masculino y el Fundación Cajasol femenino. Creo que lo estamos haciendo bien, que entendemos que somos referentes en Andalucía y que tenemos esa responsabilidad de transmitir por España los valores que nuestra tierra nos da. Quiero pensar, o me gustaría sentir, que tenemos algo que ver en que el voleibol en Andalucía dé pasos adelante.

"Nos falta profesionalización desde los clubes de base"

Ricardo Torronteras, en Córdoba. / A.J. González

-¿Cuándo empezaron a creerse que podían ganar títulos?

-Pues entramos octavos en la Copa de la Reina. Tuvimos una primera vuelta muy compleja. Nosotros iniciamos un proyecto cada temporada, porque renovamos mucho la plantilla. Siempre pasas por momentos de lesiones y nuestra primera vuelta fue difícil. Entramos en la Copa de la Reina faltando dos partidos para el final de la primera vuelta, por lo que no éramos para nada favoritos. Sí es verdad que la experiencia de temporadas atrás nos hacía sentir que había que llegar en un buen momento de forma a la Copa, que era en la última semana de enero, y eso sí lo sentíamos, que de las copas de la Reina que habíamos jugado anteriormente, quizás en esta era en la que mejor llegábamos. La experiencia de años previos creo que nos dio ese saber estar y paciencia para saber que había que llegar en un buen momento de forma ahí. De ahí a pasar ese techo de cristal que teníamos con las semifinales, ya eran palabras mayores. Fue un 3-2 la final, un partido muy ajustado, pero sí, desde el cuerpo técnico intentamos que la gente creyera en que era posible ganarle a los todopoderosos de nuestra Liga. Así fue, hicimos una Copa de la Reina de ensueño. Y, a partir de ahí, yo creo que el equipo cogió una confianza muy buena. Al final, lo único que el cuerpo técnico ha intentado es tener a la gente sana, aunque no ha sido posible, y que tuvieran confianza hasta el final de la Liga. Hemos vuelto a pasar momentos difíciles desde la Copa del Reina hasta este final de la Liga, pero al final lo hemos conseguido.

-No es habitual que en Sevilla haya equipos campeones nacionales saliendo del fútbol. ¿Cómo se han valorado estos éxitos?

-No es habitual y nos están dando multitud de reconocimientos. Hemos despertado una pasión y a un nuevo deporte en Sevilla que quizás estaba un poco en el ostracismo, sobre todo en la capital. Mucha gente de la capital y la provincia se ha unido a nosotros. Por fin somos un referente en cuanto a club, en cuanto al trabajo. Hablan por sí solas las imágenes de la final. Nosotros jugamos la final de la Liga a tres partidos con el factor cancha a favor, así que jugamos el sábado y el domingo en casa. Llenamos entonces el pabellón con 1.500 personas durante dos días, lo que ningún club en Dos Hermanas soñaba.

-La próxima temporada disputarán la principal competición europea. ¿Cuál es el panorama que se presenta?

-Se abre un nuevo camino que estamos deseosos recorrer, con tres competiciones que nunca hemos jugado, la Copa Ibérica, que juegan los campeones de Portugal y España, la Supercopa y la Champions, la competición más importante a nivel mundial. Sabemos que es una competición que juegan los mejores clubes del mundo y la dificultad que tiene, del paso adelante que tienen que dar las instituciones que nos rodean y el club en cuanto a logística, sobre todo en el apartado organizativo. Estamos ya trabajando en ello. Queremos que el proyecto se asiente y que todo esto se vuelva a repetir, que la gente siga despertando esa pasión y ese gusto por vernos jugar. Sabemos que vamos a jugar en Europa contra equipos superiores, de muy alto nivel. Nos tocará volver a trabajar como hemos ido trabajando hasta conseguir los éxitos de este año.

"Sabemos que vamos a jugar en Europa contra equipos superiores"

-¿Cómo está el nivel de profesionalización del voleibol femenino en España?

-La Liga Iberdrola, que es la Liga en la que yo compito, y la Superliga masculina, intentamos que sea totalmente profesional, desde los clubes hasta la Federación. A partir de la segunda división no es para nada profesional. En la plantilla del primer equipo tenemos quince jugadoras, de las que doce son totalmente profesionales. Después tenemos tres jugadoras que compaginan estudios con el voleibol pero no conseguimos tener una plantilla al completo profesional en España. Sí es verdad que los clubes canarios lo consiguen. Hay una burbuja canaria económica importante en nuestra liga que intentamos los clubes peninsulares reducir, pero es difícil luchar contra eso, porque nos cuadruplican en presupuesto, lo que da más valor al éxito que hemos conseguido nosotros esta temporada.

-Cuéntenos como fueron sus inicios en Córdoba.

-Yo nazco para el voleibol en Salesianos, mi colegio de toda la vida. Se refunda el club y uno de los partícipes de esa refundación del club salesiano fui yo. Era un colegio al final y creo que conseguimos grandes logros. Sacamos muy buenas jugadoras que han seguido compitiendo a alto nivel, como es el caso de Raquel Montoro, que salió en esa época. Nos dimos cuenta de que un colegio tiene un tope en cuanto a nivel competitivo, en cuanto a nivel organizativo, y de ahí damos algunos el salto al Adecor. En esa unión de Adecor y Salesianos, junto con David Molina, vamos dando pasos adelante. A partir de ahí salté al primer al primer equipo del Esquimo Dos Hermanas como preparador físico y segundo entrenador. Allí estuve cuatro temporadas. Me fui a la Superliga masculina, a Galicia, y allí surgió la oportunidad de volver a Sevilla, pero con el cargo de primer entrenador. Esta ha sido la cuarta temporada como primero. Año a año nos hemos ido superando. No es fácil mantenerse cuatro temporadas de primer entrenador en un club en España, pero aquí estamos. Sabemos que no es no es fácil mantener un staff completo durante cuatro temporadas, pero lo hemos conseguido. Ahora hay una buena sintonía entre el club y nosotros.

Ricardo Torronteras, en la pasada Copa de la Reina de voleibol. / CÓRDOBA

-¿Cuál es la clave para estar tanto tiempo en un banquillo de un equipo de élite?

-No lo sé. Yo siempre digo que un entrenador no es más de lo que sus jugadoras quieran que sea. Yo huyo mucho del protagonismo. Nuestro staff intenta siempre estar del lado de la jugadora, intentamos que ella sea la protagonista. Las hacemos muy partícipes del día a día, pues creo que eso es importante de cara a que sientan que son parte del proceso y el resultado, que lo que pase el fin de semana les tiene que importar incluso más a ellas que al cuerpo técnico. A partir de ahí trabajas en el día a día. En el deporte se gana y se pierde como algo natural. Tienes años bonitos como este, aunque de puertas para adentro ha sido duro, quizás el más duro de estas cuatro temporadas. La clave es trabajar con humildad.

"En el deporte se gana y se pierde como algo natural"

-¿Cómo ve el voleibol cordobés?

-Al voleibol en Córdoba, comentaba antes, le falta un poquito de profesionalización desde la base. Necesitamos gente que se pueda dedicar a fomentar nuestro deporte, dedicada a tiempo completo, y eso pasa porque se dé de alta a la gente, porque se le valore económicamente, se les remunere adecuadamente, que se les forme, que los clubes inviertan en eso. Si los clubes fomentan que haya gente que saque jugadoras con calidad, el voleibol en Córdoba crecerá. Están saliendo clubes en la provincia, no solo en la capital, lo que es importante. A nivel andaluz, hemos tenido equipos en las semifinales de todos los campeonatos de Andalucía. El voleibol cordobés, a nivel de calidad, goza de una buena salud.

"El voleibol cordobés, a nivel de calidad, goza de buena salud"

-¿Qué jugadores cordobeses ve con más futuro?

-No sabría decirte, porque estas últimas temporadas, con la tensión y la vorágine competitiva de la Liga Iberdrola, no he seguido mucho al voleibol cordobés, sí al club de toda mi vida, que es el Adecor. Hablo diariamente con David Molina. Intento formar a los entrenadores. He puesto el foco más en ayudar a los entrenadores y no tanto en las jugadoras cordobesas. Un equipo infantil ha quedado campeón de Andalucía. Cualquier jugadora de esa categoría puede llegar, si sigue trabajando y formándose. Lástima que no haya un referente sénior a nivel andaluz, porque la Primera División Andaluza se queda muy lejos de un nivel medio competitivo para tenerlo como referente. Hay buena salud en cuanto a calidad. Vamos a intentar que Córdoba tenga un referente sénior, que sería importante, que haya un club referencia a nivel estructural y organizativo, que la gente vea lo que es el voleibol de alto rendimiento en España, que Córdoba está lejos de eso. A partir de ahí, volver a a aquellos tiempos del Adecor y el Cajasur en la Superliga. La jugadora de base en Córdoba tendría entonces más claro hacia dónde quiere ir y dónde está el nivel para ir trabajando, porque yo creo que en Córdoba salen muy buenos equipos. En estos últimos años hemos sido campeones y subcampeones de España con los dos clubes referencias en Córdoba. Pero cuando llegamos a las categorías juvenil y júnior, la jugadora se pierde un poco, creo que por falta de ese referente a nivel absoluto.