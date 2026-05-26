La construcción del nuevo Sánchez-Pizjuán costará 221 millones de euros y obligará al Sevilla FC a estar al menos dos temporadas en La Cartuja

El Sevilla FC se encuentra inmerso en un momento convulso en los despachos por la posible compra del club por Five Eleven y Sergio Ramos, pero paralelamente sigue en su tramitación el nuevo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que incluso el camero podría vender posteriormente. De hecho, hace un mes el Ayuntamiento dio su visto bueno, de manera inicial, al Estudio de Ordenación para la transformación urbanística del nuevo estadio, que todavía tendrá que recibir la luz verde de manera definitiva. Y dentro de esta documentación para demostrar la viabilidad del proyecto, el club de Nervión incluye una memoria económica en la que justifica lo que se invertirá y lo que se recaudará: el coste total será de 221 millones de euros y los ingresos anuales aumentarán en 18 millones.

Como datos generales, la memoria económica incluida en el Estudio de Ordenación del Sevilla FC, consultada por El Correo de Andalucía, estima que la inversión total del nuevo estadio es de 221 millones de euros (excluidas contingencias, honorarios de proyectos y tasas). Se calcula que el periodo de construcción será de 2,7 años, y el equipo tendrá que jugar fuera de Nervión durante dos años. Ese será el periodo que estima el club que estará en el estadio La Cartuja. No obstante, como se ha visto en el caso del Real Betis y el nuevo Benito Villamarín, luego las tramitaciones y procesos administrativos son complejos y lo que inicialmente son dos años finalmente se pueden convertir en tres.

Además, este nuevo proyecto cuenta con una vida útil de 50 años. Las obras se iniciarán en un plazo máximo de 12 meses desde la concesión de la licencia de construcción, y el plazo para finalizar las obras se estima en un máximo de 3 años desde el inicio de estas. No obstante, según confirmó a este periódico el arquitecto del nuevo campo sevillista, César Azcárate, de la empresa IDOM, será una vez finalizada la temporada 2026-2027 cuando comiencen las obras. "La obra puede durar dos años, o dos años y medio", ya avanzó, para llegar hasta "junio de 2029 o a finales de ese año". Cuando se termine el proyecto se decidirá si habrá que acabarlo para el inicio de la temporada 2029-2030 o durante esa misma campaña. Este baile de fechas será determinante para saber si el Sevilla, que se mudaría al estadio La Cartuja de cara a la temporada 2027-2028, se quedará allí dos o tres temporadas. O si regresará a Nervión a mitad de la 2029-2030.

El Sevilla FC invertirá 600.000 euros en daños y un millón en la Ciudad Deportiva

El club divide la inversión en su nuevo hogar en tres partidas. Por un lado, en lo que se refiere a la construcción del nuevo estadio, se destinarán 220.501.000 euros, a los que habrá que sumar 629.748 euros como obras de reposición de posibles daños en el espacio público alrededor del campo. Para el ámbito de la Ciudad Deportiva se estiman 1.048.345 euros.

En cuanto al coste del nuevo estadio, será sufragado por el titular del estadio (en este caso, por el Sevilla FC). El Estudio de Ordenación determina que el coste final se determinará en el proyecto arquitectónico, aunque ya se ha hecho una estimación. Y las obras de reposición de la urbanización de los espacios circundantes a su estado previo que, como consecuencia de la edificación del nuevo Estadio, provoquen daños al espacio público serán asumidas por promotor de la edificación (en todo caso, no se prevén alteraciones de la red viaria existente ni de las redes básicas de servicios urbanos).

La superficie de espacio público afectado se estima en 3.780 m2. En el ámbito de la Ciudad Deportiva, se trata de adaptar unos terrenos actualmente sin ningún tipo de acondicionamiento para que se habiliten como zona de verde de compensación, con una superficie de 13.148,69 m2. Igualmente, la cuantía final se determinará a la finalización de la ejecución de las obras.

El nuevo Sánchez-Pizjuán incrementará en 18 millones los ingresos anuales del Sevilla FC

El Estudio de Ordenación también incluye un análisis de los ingresos del actual estadio y los posibles ingresos derivados de la mejora del nuevo estadio. Los nuevos ingresos vinculados al nuevo proyecto se deben al aumento de aforo y a la introducción de nuevos usos asociados a los eventos deportivos durante el partido (como, por ejemplo, palcos VIP, espacios para eventos, tour y museo…).

Recreación del exterior del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Según calcula el Sevilla, el nuevo estadio aumentaría en más de 18 millones de euros los ingresos anuales, lo que supone un 60%. Para hacer la comparativa, se usan datos de 2023. En los partidos, se pasan de unos ingresos de 16,73 millones (15,10 de entradas y abonos, unos 0,19 de comidas y bebidas y 1,44 de Hospitality) en 2023 a unos ingresos futuros de 25,62 millones (19,32 de entradas y abonos, unos 0,30 de comidas y bebidas y 6 de Hospitality). En este apartado el incremento de ingresos es del 53%, con 8,89 millones más en los partidos.

La principal subida estará en los ingresos fuera de los partidos y en publicidad. En eventos corporativos, merchandise, tour y museo, zonas comerciales y bares en terraza se conseguirá un incremento del 256%. Actualmente los ingresos fuera de los partidos son 0,49 millones y pasarán a 1,75 millones, lo que supone 1,26 millones más, sobre todo por la mejora de los eventos corporativos y la incorporación de zonas comerciales y bares. Y en publicidad se sube en ingresos de 16,50 millones a los 27,50 millones, lo que supone 11 millones de aumento, un 67% más.

El periodo de retorno estimado es de 15 años desde inicio de la construcción y 13 años desde inicio de la operación. Por lo tanto, en base a las estimaciones realizadas, el Sevilla extrae como conclusión principal que las inversiones previstas (costes de las diferentes obras) por la actuación de transformación resultan viables desde el punto de vista económico, con unos supuestos razonables y dentro de mercado.