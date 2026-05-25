Investigación
Roban en casa de Ramazani durante el Valencia - Barcelona de Mestalla
No es la primera vez que un futbolista recibe la visita de los ladrones mientras está disputando un partido y en este caso le han robado cerca de 100.000 entre efectivo y objetos de valor
Javier Bengoa
Ni es la primera vez ni será la última. Largie Ramazani pasó el sábado a engrosar la larga lista de futbolistas cuyas casas son víctimas de asalto mientras ellos están disputando un partido con su equipo. El extremo belga se encontraba el pasado sábado en Mestalla disputando el Valencia CF - FC Barcelona que terminó con victoria de los de Corberán cuando una banda de ladrones hacía acopio de su botín.
El atacante, que vive en una urbanización cercana a la Ciudad Deportiva de Paterna, tuvo que denunciar el robo en su vivienda a la Guardia Civil, tal y como informa 'Las Provincias'. Entre dinero en efectivo y algunos objetos de valor, los cacos se llevaron una cantidad cerca a los 100.000 euros, aprovechando que los familiares de Ramazani también estaban disfrutando del partidazo de Mestalla.
Ramazani, con la mudanza a Inglaterra a cuestas
El caso es que la idea de Largie, en plena mudanza, pasaba por hacer el domingo las maletas y marcharse de vuelta a Inglaterra, ya que debe regresar al Leeds United tras un curso como cedido en el Valencia CF. Veremos qué le depara el futuro próximo al bueno de Ramazani y si Ron Gourlay tiene pensado algún movimiento al respecto a lo largo del verano.
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