Jesús Pacheco se proclama campeón de España sub 21 y logra el billete para el Mundial

El taekwondo cordobés volvió a subir a lo más alto del panorama nacional este fin de semana en el Campeonato de España sub 21, celebrado en Ciudad Real. Allí, los deportistas Jacob Muñoz y Jesús Pacheco (Koryo Lucena) compitieron formando parte de la selección andaluza, con un balance especialmente brillante gracias al título conquistado por Pacheco.

El gran protagonista de la expedición cordobesa fue Jesús Pacheco, que firmó una actuación impecable en la categoría de -80 kilos. El joven taekwondista tuvo que afrontar cuatro combates a lo largo del campeonato y supo superar cada uno de ellos hasta proclamarse campeón de España, confirmando así su enorme progresión en una de las citas más exigentes del calendario nacional.

El título no solo le sitúa en lo más alto del taekwondo español en categoría sub 21, sino que además le abre la puerta a un reto de dimensión internacional. Gracias a este oro, Jesús Pacheco ha conseguido la plaza para disputar el próximo Campeonato del Mundo con el equipo de la selección española.

Jacob Muñoz y Jesús Pacheco, en Ciudad Real. / CÓRDOBA

La meritoria participación de Jacob Muñoz

También compitió en Ciudad Real Jacob Muñoz, igualmente integrado en el combinado andaluz. En su caso, no pudo alcanzar la zona de medallas, aunque su presencia en el campeonato confirma el nivel del taekwondo cordobés en una cita de máximo nivel nacional.

El éxito de Jesús Pacheco supone una nueva alegría para el deporte cordobés y refuerza el crecimiento de una disciplina que sigue aportando nombres propios al alto rendimiento. Córdoba ya tiene un nuevo campeón de España y, además, un representante mundialista.