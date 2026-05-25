El Coto Córdoba conquista la plata sub 15 femenina en el Campeonato de Andalucía 3x3

El Coto Córdoba volvió a dejar su sello en una temporada sobresaliente al conquistar la medalla de plata en la categoría sub 15 femenina del Campeonato de Andalucía 3x3 de baloncesto, una competición en la que el conjunto cordobés volvió a demostrar su crecimiento y capacidad para competir al máximo nivel.

El equipo cordobés completó una destacada fase de grupos en Andújar, donde fue ganando peso dentro del torneo hasta asegurar su presencia en las eliminatorias decisivas. A partir de ahí, el Coto confirmó que estaba preparado para pelear por el título.

En los cuartos de final, el cuadro cordobés superó al Málaga Basket por un ajustado 12-10 en un partido de máxima igualdad. Ya en semifinales, el campeonato dejó un duelo con claro acento provincial, resuelto con autoridad por el Coto Córdoba ante La Carlota por 11-5, un triunfo que abría las puertas de la gran final.

Componentes del Coto Córdoba sub 15, tras imponerse en el campeonato provincial. / CÓRDOBA

El encuentro por el título

En el partido por el título, el conjunto cordobés rozó la corona andaluza en un encuentro tremendamente equilibrado frente al Fundación Granada. El Coto peleó hasta el último instante, pero acabó cediendo por un ajustado 13-14, resultado que le dejó con una meritoria medalla de plata.

Este nuevo éxito confirma el excelente momento que atraviesa la cantera del Coto Córdoba, capaz de sumar otro resultado destacado a una campaña llena de alegrías y de presencia en las grandes competiciones autonómicas.