Fútbol | División de Honor Andaluza
El Egabrense toma ventaja en la final de ascenso ante el Montilla
Los de Cabra aprovechan la expulsión del meta local y vencen con contundencia al conjunto de Isaac de la Cuesta en la ida (0-3)
El CD Egabrense dio un paso importante hacia el ascenso a Tercera RFEF tras imponerse con claridad al Montilla CF en el partido de ida de la final. Los visitantes supieron aprovechar la expulsión del guardameta local antes del descanso y firmaron una actuación muy seria para llevarse una renta amplia (0-3) al encuentro decisivo que se disputará el próximo fin de semana en Cabra.
Inicio equilibrado
El encuentro arrancó con mucha presión y respeto entre ambos equipos, conscientes de lo mucho que había en juego. Durante los primeros minutos predominó el orden táctico y las precauciones defensivas, con pocas aproximaciones claras sobre las áreas. Superados los primeros veinte minutos, el marcador seguía sin moverse y el choque avanzaba con igualdad sobre el césped. El Montilla intentaba hacerse fuerte como local, mientras que el Egabrense esperaba su momento para aprovechar cualquier error rival.
El encuentro dio un giro importante en el minuto 35. Rafa Martínez, guardameta del Montilla, vio la cartulina roja tras tocar el balón con la mano fuera del área, dejando a los locales con un jugador menos para el tramo final del partido.
La acción resultó determinante y los de Cabra no tardaron en aprovechar la superioridad numérica. Apenas cuatro minutos después, Fernando Arévalo adelantó al conjunto visitante con un lanzamiento de falta que acabó en el fondo de la red. El tanto permitió a los egabrenses marcharse al descanso con ventaja y con el partido claramente a favor.
Superioridad visitante
La segunda mitad comenzó con el conjunto de Rafael Escobar manteniendo la iniciativa y buscando ampliar diferencias. Nada más reanudarse el juego, Juan Caballero estuvo cerca de marcar el segundo, aunque su ocasión no terminó en gol.
El Montilla trataba de resistir pese a jugar con uno menos, pero el conjunto visitante continuó dominando y encontró premio nuevamente en el minuto 59. Fernando Arévalo volvió a aparecer para firmar su doblete con un disparo desde fuera del área tras una buena jugada colectiva.
El segundo tanto dejó muy tocado al cuadro de Isaac de la Cuesta y el Egabrense aprovechó el momento para seguir insistiendo. En el minuto 66 llegó el tercero, obra de José Miguel Prieto, que terminó de encarrilar el encuentro para los visitantes.
Todo se decidirá en Cabra
En el tramo final, el Egabrense supo controlar el partido y gestionar una ventaja muy importante de cara al encuentro de vuelta. El Montilla, condicionado por la inferioridad numérica y por el resultado, no logró encontrar la manera de reaccionar.
El pitido final confirmó el 0-3 favorable al conjunto de Cabra, que da un golpe sobre la mesa en esta final de ascenso a Tercera RFEF. Aun así, la eliminatoria no está cerrada y todo se decidirá el próximo fin de semana en el María Dolores Jiménez Guardeño Ciudad DVA, donde el Egabrense buscará culminar el trabajo realizado en la ida y el Montilla intentará revertir el marcador.
Ficha técnica
0 - Montilla CF: Rafa Martínez, Alfonso, Fran González. Antonio Manuel Pino, Moslero, Juan María, Tena, Tiago, Rubén, Abraham y Rafa Alcaide.
Entrenador: Isaac de la Cuesta.
Cambios: Molero por Moslero (37’), Samasa por Tiago (60’), Luque por González (69’), Sanz por Tena (69’), Martín por Juan María (80’) y Heredia por Rubén (87’).
3 - CD Egabrense: Pablo Ortiz, Juan Manuel Sánchez, Raúl Mesa, José Miguel Prieto, Juan Caballero, Alejandro Dovao, Juan Luis Martín, Rafa Roldán, Alejandro Bonilla, Hugo Navarro, Fernando Arévalo.
Entrenador: Rafael Escobar.
Cambios: Ramírez por Caballero (55’), Ariza por Roldán (70’), Expósito por Bonilla (80’), Redondo por Prieto (82’), Calzado por Sánchez (82’) y Escobar por Arévalo (85’).
Goles: 0-1 (39’) Fernando Arévalo. 0-2 (59’) Fernando Arévalo. 0-3 (66’) Josemi.
Árbitro: Raúl Jiménez. Por el Montilla, mostró amarillas a Tena, Abraham, Pino, Rubén, Luque, Alcaide, Requena y al técnico, Isaac de la Cuesta y una roja a Martínez (37’). Por el Egabrense, amarilla a Caballero.
Estadio: Montilla Campo Municipal.
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