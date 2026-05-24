FÚTBOL SALA
El irreductible Jaén Paraíso Interior remontó y alzó su primera Copa del Rey
La discutible expulsión de Darío derivó en el 3-4 de Mati Rosa y al final sentenció Míchel, el capitán 'amarillo'
No queda otra que ponerse en pie y aplaudir al Jaén Paraíso Interior, un club que sigue haciendo historia y que este domingo conquistó su primera Copa del Rey tras derrotar por 3-5 en Cáceres al Jimbee Cartagena en la final.
Era la quinta final para los 'amarillos', que habían perdido tres seguidas contra el Barça (en 2018 también en Cáceres contra el Barça por 4-3 en la prórroga, en 2019 por 5-2 y en 2020 por 2-2) y la del año pasado frente a Movistar Inter (6-1).
El equipo que dirige Dani Rodríguez añade la última Copa del Rey (no volverá a disputarse) a sus cuatro Copas de España (incluida la última) y se carga de moral y autoestima para los play-off por el título en un curso en el que lleva dos títulos.
Este nuevo éxito 'amarillo' es un triunfo de club, de una filosofía llevada al extremo con los jugadores que mejor se adaptan a lo que quiere Dani Rodríguez: máxima intensidad defensiva, riesgos justos para no perder bolas y mucha efectividad.
Así derrotaron en los penaltis al Barça el sábado en las 'semis' de la Copa del Rey y lo noquearon en marzo en la final de la Copa de España también en la tanda desde los seis metros. El equipo de la temporada hasta el momento, sin duda.
Por su parte, el equipo cartagenero se quedó al borde de su primera Copa del Rey tras conquistar las dos últimas Ligas y las tres últimas Supercopas de España. En la actual Champions cayó en los penaltis ante el campeón Sporting de Portugal.
El partido empezó vibrante, con un gol del cierre Joao Salla en el 3' y la respuesta del recuperado Motta en el 4'. A partir de ahí, tensión y más faltas de un cuadro cartagenero que remontó con un golazo a la media vuelta de Osamanmussa (15')
Sin embargo, las faltas pasaron factura a los de Duda y Joao Salla aprovechó un doble penalti a unos seis metros para firmar el 2-2 en el último minuto del primer tiempo. El Jimbee Cartagena regresó a tope y Tomaz hizo el 3-2 en el 22'.
El Jaén empató con un autogol de Cortés y aprovechó la rigurosa segunda amarilla a Darío con el 3-4 de un Mati Rosa que nunca llegó a jugar en el Barça pese a ser anunciado su fichaje (a dos segundos de recuperar al quinto jugador). en el 27'. Y Míchel anotó el 3-5 con el portero-jugador cartagenero.
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