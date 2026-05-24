Carmen Avilés sube al podio europeo con el Playas de Castellón en la Copa de Europa de clubes

La cordobesa Carmen Avilés volvió a dejar su huella en una gran cita internacional al formar parte del FACSA Playas de Castellón femenino que conquistó la medalla de bronce en la Copa de Europa de clubes, celebrada en las pistas del Gaetà Huguet. La competición coronó al Diputación de Valencia en categoría femenina y al Sporting Clube de Portugal en la masculina, pero también dejó un papel destacado para la atleta cordobesa dentro del equipo castellonense.

En la competición femenina, el Diputación de Valencia se proclamó campeón de Europa por tercera vez en su historia después de imponerse en una cerrada lucha al Sporting Clube de Portugal. El conjunto español sumó 222 puntos, por los 217 del equipo luso, en un duelo que se mantuvo abierto hasta los compases finales de la jornada.

Por detrás también hubo una batalla de enorme interés por las plazas de podio. El FACSA Playas de Castellón, que competía en esta edición como anfitrión tras recibir una invitación, protagonizó una gran remontada y acabó llevándose la tercera posición. El conjunto castellonense cerró su participación con 193 puntos, superando por 4,5 al Enka Sports Club turco, que terminó cuarto con 189,5.

Carmen Avilés, tercera izquierda de verde, en el podio del Europeo por clubes. / CÓRDOBA

La meritoria participación de Carmen Avilés

Dentro de esa actuación colectiva brilló Carmen Avilés. La atleta cordobesa logró la tercera posición con el relevo 4x400 del Playas de Castellón, en el que realizó la segunda posta, contribuyendo de forma decisiva al podio del equipo. Además, firmó una meritoria cuarta plaza en la prueba individual de 400 metros lisos con un tiempo de 53.47 segundos, confirmando de nuevo su capacidad para rendir en escenarios de máximo nivel europeo.

En la categoría masculina, el Sporting Clube de Portugal se llevó el título continental con 194 puntos, por delante del Playas de Castellón, segundo con 189,5. El Enka Sports Club completó el podio masculino con 188,5 puntos, cerrando así una competición de gran nivel en Castellón.

La actuación de Carmen Avilés refuerza una vez más la presencia del atletismo cordobés en la élite internacional y añade otro capítulo destacado a la trayectoria de una deportista que sigue siendo referencia tanto en el ámbito nacional como europeo.