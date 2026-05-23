Real Priego Fundación Kutxabank: la gesta de la conquista de la primera corona europea por equipos de la provincia

El Real Priego Fundación Kutxabank acaba de firmar una gesta para la historia del deporte cordobés. La entidad prieguense le dio a la provincia la primera corona continental absoluta por equipos al imponerse en la Copa de Europa, la segunda competición europea del tenis de mesa.

El conjunto cordobés derrotó en la final a ida y vuelta a los checos de El Niño Praha, con un 3-2 en Priego y un 2-3 en el duelo decisivo de Praga. El sueco Hampus Soderlund (4 puntos) y Carlos Machado y Robert Gardos (1) lograron los puntos que le dieron la victoria a un conjunto que también contó con el prieguense Alejandro Calvo, uno de los dos prieguenses de la plantilla junto con Machado.

La entidad que preside Jesús Machado ha marcado así un nuevo hito en una trayectoria increíble en la élite, iniciada en 1994 cuando debutó en la Superdivisión, la máxima categoría de este deporte.

Celebración prieguense tras la conquista de la segunda competición continental por clubes. / CÓRDOBA

El crecimiento imparable en la élite

Poco a poco fue creciendo entre los mejores de España hasta empezar a luchar por los títulos. La primera Copa del Rey de las diez que posee la ganó en 1998. Catorce años más tuvo que esperar para ganar la primera de las once ligas que figuran en su palmarés, ya que la celebró en 2012. Ha ganado por ello once de las últimas quince ediciones de la Superdivisión, la última hace apenas un mes. Ha ganado por tanto dos títulos este año, la Copa de Europa y la Superdivisión.

Sin embargo, se le resistían las competiciones europeas desde que en 1996 se clasificó por primera vez para disputarlas. Hasta ahora sabía lo que era llegar a octavos o cuartos pero no había pasado de la antepenúltima ronda. Ahora ha ganado una final histórica para así completar un palmarés inigualable.

Jesús Machado ha encabezado una expedición que llegó en la tarde de este sábado a Málaga, para viajar a continuación por carretera a Priego. El próximo 3 de junio es la fecha que actualmente se está barajando para que tengan lugar las recepciones institucionales en la Diputación y en Priego de Córdoba.

Un club con sello familiar

El título lo ha conseguido un club de espíritu familiar. Así, el presidente, Jesús Machado, es hermano de Carlos Machado y tío de Alejandro Calvo, dos de los cuatro componentes de la plantilla campeona. Además, el técnico, Luis Calvo, es cuñado de Jesús Machado y padre de Alejandro Calvo.

Jesús Machado: "Es muy difícil ganar una final europea"

Su presidente recalca sobre la gesta que “estamos muy contentos y orgullosos por lo conseguido, pues es muy difícil ganar una final europea. Llevábamos mucho tiempo buscándolo y al fin lo hemos conseguido”.

Machado recalca que ha sido un triunfo “de equipo, en el que han colaborado muchos jugadores. Soderlund ha sido muy importante en la final pero también Carlos Machado o Diogo Carvalho antes”.

Carlos Machado: "Era un título que nos faltaba"

La gesta ha supuesto la culminación a una carrera extraordinaria de Carlos Machado en el club de su vida. El prieguense, una vez olímpico y medallista europeo con España, ya lo había ganado casi todo con el Real Priego.

Desde su estreno en la Superdivisión en 1994, con apenas 14 años, había visto crecer a su club hasta celebrar 11 Ligas y 10 Copas del Rey. Ahora, a punto de cumplir 46 años, ha levantado su primer trofeo continental.

El capitán prieguense recalca que “era un título que nos faltaba a nivel de club”. Machado recuerda que el largo camino hacia el título lo iniciaron “primero en la Champions League y después en la Copa de Europa, hasta ganar un título difícil en el que te enfrentas a equipos muy poderosos de toda Europa”.

Soderlund, a la derecha, durante un punto del duelo de Praga. / CÓRDOBA

Un triunfo de equipo

La clave cree que ha sido “ser un equipo en todas las eliminatorias, pues ya en cuartos ganamos a un rival muy difícil en el punto de oro. También fue muy importante ganar la ida de la final por 3-2, además de la gran actuación de Soderlund que se ha salido en la final. Al final todos hemos tenido un día porque son muchas rondas y hay tiempo para que todos estén un día mejor y en otro no tanto, al final acaba ganando el equipo”.

Carlos Machado ha apuntado que el éxito ha sido grande para Priego, Córdoba y Andalucía. Nos han felicitado desde todas partes, hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo ha hecho por privado y en sus redes sociales, así que estamos muy contentos”.

Navas: "Es la culminación a un gran trayectoria de una generación de prieguenses"

La gran victoria del Real Priego también contó con presencia institucional en Praga, ya que hasta allí se desplazó el primer teniente de alcalde y responsable del Área de Hacienda, Antonio Navas.

Navas recalca que lo que ha conseguido el equipo de su localidad “es una gesta histórica, la culminación a una gran trayectoria de una generación de prieguenses, además de cerrar el círculo de títulos, ahora con uno europeo tras ganar tantos de Liga y Copa del Rey”.