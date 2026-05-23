Pablo del Moral: "Los mejores partidos de mi carrera los he jugado en el Córdoba Futsal"

-¿Por qué ha tomado la decisión de abandonar el Córdoba Futsal por segunda vez?

-Me voy con mucha pena porque era mi casa. Me marcho sabiendo que es un fin de ciclo. Ya tengo una edad, voy a cumplir 34 este año, y me voy más por tener una experiencia vital que por otro motivo. Me operé en el pasado mes de junio de la cadera. En el proceso de recuperación, antes de volver a incorporarme al equipo, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Tomé entonces la decisión, junto a mi novia, de tener una experiencia internacional. Mi idea es vivir en Córdoba cuando deje el fútbol sala y asentarnos en Córdoba, para tener una vida en la ciudad más allá del fútbol sala. Antes de eso, me gustaría tener una experiencia fuera y disfrutar así uno o dos años del fútbol sala. Ya en diciembre empecé a mover el tema, sabiendo que la decisión estaba prácticamente tomada. Volví a jugar sabiendo que mi idea era la de salir fuera.

"Me gustaría tener una experiencia fuera y disfrutar así uno o dos años del fútbol sala"

-Al club llegó recién ascendido a la Primera División. ¿Qué recuerdos tiene de esa época?

-Para empezar, mi fichaje fue un poco peculiar. Yo era capitán en el Santa Coloma, uno de los equipos fuertes de aquella época, pues siempre jugábamos la Copa y el play-off por el título. Tuve una lesión de tobillo y acabé regular con el club, con los servicios médicos de allí. Decidí irme a casa, a Madrid, a recuperarme. Ya en julio, tras ascender el Córdoba Futsal, me llamó José García Román, con el que mantengo una gran amistad. Me llamó y me dijo, me han dicho que eres muy bueno pero que estás con muletas, así que no creo que tengas muchas ofertas. Si te quieres venir aquí, tenemos un servicio médico buenísimo, que son los del Córdoba CF, que te van a recuperar para que puedas volver a ser futbolista. Estaba un poco reticente al principio, porque nadie sabía nada del Córdoba ni de si iba a hacer buen equipo ni nada. Me vine y la verdad es que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Me recuperaron, pues el servicio médico era buenísimo, al que estaré siempre agradecido, sobre todo, a Rafa Gómez, el fisioterapeuta que teníamos entonces, que fue el que el que me recuperó.

Pablo del Moral, en Córdoba. / Chencho Martínez

-¿Cuáles son los mejores recuerdos que tiene?

-Sobre todo el primer año, que creo que fue muy bonito. En el primer año, todo era nuevo para el club, los jugadores lo disfrutaban mucho, éramos un grupo de amigos. Era un grupo de jugadores que venían de Segunda B, de Segunda, que tenía mucha calidad, que podían estar en Primera perfectamente, pero que quizás no tenían ese grado de profesionalismo que demanda la Primera División. Hice mucha relación con los hermanos Leal, con Jesús Rodríguez, con Cordero, Koseki, con los que guardo mucha relación ahora, a pesar de que ellos ya no siguen. Fue muy bonito estar con ellos, ver el pabellón siempre lleno esos primeros años. Creo que es lo que recuerdo con más cariño ahora mismo.

"En el primer año en Primera, los jugadores lo disfrutaban mucho, éramos un grupo de amigos"

-Háblenos de las victorias. ¿Con cuáles se queda?

-Me quedo con una victoria en Jaén, que nos valió para quedarnos fuera del play out para bajar a Segunda. Era un partido supercomplicado, en el que ellos también se estaban jugando el play out, y lo sacamos muy bien. Me acuerdo que estaba Josan, mi entrenador, y Jose, el presidente, que bajó, después al campo llorando todo el mundo, fue un recuerdo muy bonito.

"Me quedo con una victoria en Jaén que nos valió para evitar el play out de descenso"

-¿Cuál fue su mejor partido?

-Creo que los mejores partidos de mi carrera los he jugado aquí. Llegué a un momento de mucha confianza, en el que me sentía muy arropado por el equipo y sentía que estaba a un gran nivel. Me acuerdo de un partido aquí contra Santa Coloma, en un partido muy loco. También de otro contra el Levante, en el que no estábamos jugando entrar en el playoff. Aquel partido lo echaron por la tele, cuando ponían la pista azul y me dieron el MVP del partido.

-También habrá tenido momentos malos.

-Muchos, la verdad. Para mí, el más duro de todos, sin ninguna duda, fue cuando tomé la decisión de salir en la vez anterior, cuando me fui a Jaén. Me marché porque el equipo entró en una dinámica muy mala, creo que llevábamos ocho o diez partidos sin ganar, estábamos en descenso, quedaban cinco o seis partidos y la cosa pintaba muy negra, y fue más un ataque de, que pensábamos que no lo íbamos a sacar, dentro esas cosas a veces esas cosas se notan, y me entró mucho miedo. Mi representante me apretó mucho, con aquello de que tenemos buenas ofertas y como no las cojamos se irán. Esa fue un poco la motivación que me hizo salir. Cuando el equipo se salvó intenté quedarme pero ya no se pudo. Por lo menos pude volver pronto.

"Mi momento más duro fue cuando tomé la decisión de marcharme en la vez anterior"

-Lo habrá pasado mal, imagino, con las lesiones.

-Pues sí, porque no puedes hacer nada. Nosotros vivimos de jugar al fútbol sala, no solamente es que sea nuestro trabajo, también nos gusta mucho, vivimos de eso y el problema de la lesión te afecta a nivel mental. No sabes cuándo vas a volver, es una incertidumbre constante, no sabes si vas a volver a buen nivel, si cuando vuelvas te vas a volver a lesionar, si te va a doler, si no te va a doler, y sobre todo, el tipo de lesión. Hay lesiones que están más controladas, que sabes exactamente lo que es. En mi caso, por ejemplo, lo de la cadera, que es la última lesión grave que me he tenido, me tuve que terminar operando, porque es una lesión muy complicada que no se suele dar. Sobre la lesión de cadera hubo mucha incertidumbre. Cuando me iba a operar, no sabíamos si la mejor opción era operar o un tratamiento más conservador. Decidimos operar. Estoy contentísimo de haberme operado, pero esa incertidumbre de no controlar tu cuerpo, de no controlar si vas a volver a estar bien, es lo que peor se lleva.

Pablo del Moral, tras acabar su segunda etapa en el Córdoba Futsal. / Chencho Martínez

-¿Cómo ha vivido la situación de incertidumbre de este año?

-Ha sido una temporada rara. Había incertidumbre porque al final no sabíamos quién era el sucesor, quién lo iba a coger. Se rumoreaba mucho de si esto iba a seguir o no. Nosotros estábamos muy tranquilos porque el presidente siempre nos transmitió esa seguridad, que estuviéramos tranquilos, que había gente con contrato, que los contratos se iban a respetar. Nos dio esa tranquilidad pero, obviamente, era una situación rara. A mí, esta decisión que tomé de irme más me lo alimentaba, porque con José mantenía una relación muy buena. Yo lo veía como un fin de ciclo, de que este club ya no iba a ser lo que era, porque el presi lo era todo, era el que hacía todas las cosas, buenas y malas, pero al final el club era suyo y ahora, entiendo que va a cambiar la situación. A mí también me apetecía cerrar esta etapa también con él.

-¿Cómo valora la trayectoria de José García Román?

-No soy objetivo con él porque tengo muy buena relación con él más allá de lo personal. Es un hombre que lo da todo, o sea, absolutamente todo lo que tiene, con sus defectos, pero hay que saber de dónde viene. Él no es un empresario, como la mayoría de presidentes, que suelen ser gente más del mundo de la empresa, que lo lleva más como una empresa. José lo lleva más como algo más familiar, más humilde, pero esa cercanía también a los jugadores nos gusta. No es una gestión tan profesional como puede ser nuestros equipos, donde hay una estructura de márketing y tal. Aquí está todo un poco más concentrado, más familiar, más humilde, creo que también tiene su parte buena. Cuando tienes un problema te sientes arropado rápidamente, te atienden rápidamente, es diferente. Yo el primer día que llegué aquí a Córdoba, por ejemplo, me entregó la casa en que iba vivir, y allí estaba él con una escoba barriéndome el piso porque decía que estaba sucio y que no le gustaría entregármelo así. En otro equipo, que un presidente esté con la escoba barriendo es imposible.

"Cuando José García Román me entregó mi piso en mi primer año aquí, lo vi barriendo porque decía que estaba muy sucio"

-¿Qué proyectos tiene para cuando se retire?

-Yo he estudiado varias carreras, siempre me he estado formando. Estudié ingeniería, estudié AD, Derecho, ahora estoy haciendo un máster aquí en la Universidad de Córdoba. Mi intención el próximo año es empezar un Doctorado en Economía para intentar quedarme en la Universidad. Mi objetivo a corto o medio plazo es intentar entrar en la Universidad de profesor. Es una tarea complicada y ardua, pero bueno, los años que me quedan de fútbol sala los dedicaré a sacarme este doctorado y a poder entrar ahí. Me gustaría seguir ligado al mundo del fútbol sala de alguna forma, pero bueno, no me veo tanto en la en la base, quizás, pues, en la representación, en la dirección, echando una mano de asesor, algo más de ese estilo.