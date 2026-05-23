Montilla CF y Egabrense, a 180 minutos de la gloria

La cuenta atrás ha terminado. Montilla CF y Egabrense afrontan este domingo el primero de los dos capítulos más importantes de la temporada. A partir de las 19.00 horas, el Municipal de Montilla acogerá la ida de la final por el ascenso a Tercera RFEF, un duelo con aroma cordobés y con un premio enorme en juego: dar el salto de categoría.

Serán 180 minutos de máxima tensión e ilusión entre dos conjuntos que han firmado una campaña prácticamente idéntica. Ambos terminaron la fase regular con 59 puntos, separados únicamente por la clasificación final: el Egabrense acabó tercero y el Montilla cuarto. Dos proyectos que han peleado hasta el final por el ascenso directo y que ahora se juegan toda la temporada en una eliminatoria que promete igualdad, intensidad y emoción.

El Montilla quiere volver a rozar el sueño

El conjunto dirigido por Isaac de la Cuesta vuelve a situarse a las puertas de un posible ascenso después de consolidar un proyecto competitivo y ambicioso. Ya la pasada temporada el equipo montillano logró clasificarse quinto con 47 puntos, aunque entonces no pudo culminar el objetivo.

Este curso, sin embargo, el Montilla ha dado un paso adelante. Regular durante gran parte de la competición, el equipo ha llegado al tramo decisivo mostrando una gran solidez y dejando claro que quiere dar el salto a categoría nacional.

En semifinales, los montillanos eliminaron al Atlético Palma del Río en otra eliminatoria con marcado sabor provincial. Lo hicieron además con autoridad, imponiéndose por 0-2 en la ida y rematando el trabajo en casa con un triunfo por 1-0.

Acción del encuentro entre el Egabrense y el Palma del Río. / Egabrense

La plantilla llega a esta final sin bajas y con todos sus efectivos disponibles, una noticia importante para Isaac de la Cuesta, que podrá contar con su bloque habitual en una cita de máxima exigencia. La ilusión se ha disparado en Montilla, consciente de que el equipo se encuentra ante una oportunidad histórica.

El Egabrense, un recién ascendido sin techo

Enfrente estará un Egabrense que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del curso. El conjunto de Rafael Escobar regresó esta temporada a División de Honor después de dos campañas en Primera Andaluza Córdoba, y su adaptación no ha podido ser mejor.

Lejos de conformarse con la permanencia, el equipo de Cabra ha competido desde el inicio en la zona alta y ha peleado por el ascenso directo hasta la última jornada. Un rendimiento que ha confirmado el crecimiento de un proyecto joven, ambicioso y con personalidad.

Los jugadores del Egabrense, junto a su afición. / Egabrense

En semifinales, el Egabrense tuvo que sufrir más para eliminar a la Lebrijana. Tras empatar 1-1 en el primer encuentro, logró imponerse por 2-1 en la vuelta para sellar su clasificación a la gran final.

Al igual que su rival, el conjunto egabrense llega sin bajas y con toda la plantilla disponible. El objetivo ahora pasa por conseguir un resultado positivo en Montilla que permita afrontar la vuelta en Cabra con opciones de culminar el ascenso ante su afición.

Máxima igualdad en los precedentes

La igualdad que refleja la clasificación también quedó patente durante la temporada regular. En el primero de los enfrentamientos, disputado en Montilla, ambos equipos firmaron un empate sin goles. En la segunda vuelta, el Egabrense se impuso por 3-1.

Ahora, sin embargo, todo queda atrás. La final del play off abre un escenario completamente distinto, donde el factor emocional, la gestión de la presión y los pequeños detalles pueden terminar marcando la diferencia.

Una final con sabor cordobés

El fútbol cordobés vivirá este domingo una de sus grandes citas del año. Dos equipos de la provincia, dos aficiones entregadas y un único premio en juego: el ascenso a Tercera RFEF.

Montilla y Egabrense llegan preparados para una eliminatoria que promete emociones fuertes. Noventa minutos abrirán el camino, pero todavía quedará un segundo asalto. Solo uno tocará la gloria.