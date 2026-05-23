Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Restos Medina AzaharaSábado Feria de CórdobaAgenda feriante del sábadoPrecios Feria de CórdobaRejones CórdobaGuía de la FeriaAdamuz incendio forestalMacrocausa FénixCinco detenidosSorteo ONCEPueblo de leñadoresParking VallellanoPlanes en la FeriaCarruajesCheques-bebéPriego Tenis de Mesa
instagramlinkedin

1-0

El Getafe se mete en Conference y vuelve a Europa seis años después

Los azulones logran el objetivo europeo tras el triunfo, mientras el Celta mantiene la sexta plaza

Getafe - Osasuna

Getafe - Osasuna / LALIGA

EP

Madrid

El Getafe superó (1-0) al CA Osasuna este sábado en la última jornada de LaLiga EA Sports y certificó su regreso a Europa desde la temporada 19/20, impidiendo el 'sorpasso' de Rayo Vallecano y Valencia, que vencieron a Deportivo Alavés y FC Barcelona, mientras que el RC Celta repetirá en la Liga Europa.

El equipo azulón centró la atención de media España, con el equipo 'rojillo' jugándose la vida. Los de José Bordalás, resucitados desde el mercado de invierno, completaron su gesta para volver a Europa seis años después. El mismo tiempo de ausencia buscaba cortar el Valencia, que cumplió con un 3-1 en Mestalla contra el campeón que fue insuficiente.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Rayo ganó en un partido con poca tensión en Vitoria, con la mente puesta en su final de Conference League, mientras que el RC Celta evitó un premio mayor para el 'Geta' y resguardó su sexta posición. Los de Vigo vencieron en Balaídos a un Sevilla sin nada en juego (1-0) para seguir en la Liga Europa como disputaron esta temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents