El Celta gana al Sevilla y jugará la Europa League

El Celta jugará, por segunda temporada consecutiva, la Liga Europa después de vencer este sábado al Sevilla, en un duelo de pocas ocasiones que desniveló el internacional guineano Ilaix Moriba con un gol en el inicio de la segunda parte.

El futbolista africano pudo realizar su última aportación al equipo gallego, ya que, tras brillar a las órdenes de Claudio Giráldez, apunta a ser una de las ventas que este verano necesita realizar el club presidido por Marián Mouriño para cuadrar sus cuentas.

El Celta empezó dominando. El equipo de Giráldez volcó el juego hacia la banda derecha, donde Javi Rueda hacía daño con sus carreras. El sueco Williot Swedberg fue el primero en amenazar a Nyland con un disparo que se le fue alto.

El dominio celeste apenas se traducía en ocasiones. El Sevilla sobrevivía sin apenas sufrir. Apenas pisaba el área gallega, pero el Celta tampoco le hacía daño. Tras la pausa de hidratación, el equipo de Luis García Plaza ajustó sus marcas a nivel defensivo y, a partir de ahí, empezó a tener más protagonismo.

Poco a poco, el Sevilla fue creciendo. Suya, además, fue la mejor oportunidad de todo el primer tiempo. Una gran parada del portero Ionut Radu evitó el 0-1 de Alexis Sánchez al filo del descanso.

El Celta dominó la segunda parte

La segunda parte, no obstante, ya fue otra historia. El Celta demostró que era el que más se jugaba en el duelo y subió una marcha. En apenas diez minutos, además de abrir el marcador con un disparo desde la frontal de Ilaix Moriba, generó tres ocasiones muy claras.

En la primera, tras una gran asistencia de Aspas para Carreira, Fer López no acertó a rematar el centro de su compañero. Poco después, fue Carreira el que estrelló su disparo en la cruceta, antes de que Moriba, en una acción muy protestada por el banquillo sevillista, abriese la lata en el minuto 51.

El Celta se desmelenó, y Williot Swedberg tuvo el segundo, pero su remate se marchó rozando el poste. El partido seguía abierto, y ambos entrenadores movieron su banquillo. Balaídos despidió a Aspas, sustituido por Jutglà, con una sonora ovación.

Los minutos pasaban y el Celta, al que le valía el empate para asegurarse el billete para la Liga Europa, dio un par de pasos atrás para defender el resultado. El Sevilla tuvo más balón, pero nunca amenazó el triunfo gallego.

Ficha técnica:

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Mingueza, min.92) Moriba, Fer López (Matías Vecino, min.75), Carreira; Aspas (Jutglà, min.65), Williot (Hugo Álvarez, min.65) y Borja Iglesias (Pablo Durán, min.74).

Sevilla: Nyland; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Agoumé (Gudelj, min.86), Peque (Vargas, min.64), Sow; Alexis Sánchez (Adams, min.64), Oso (Ejuke, min.78)e Isaac (Maupay, min.64).

Goles: 1-0 Moriba, min.51.

Árbitro: Francisco José Hernández (comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla a Moriba (min.39) por parte del Celta.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 38 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.901 espectadores.