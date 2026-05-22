Russell logra la pole sprint, con Sainz , décimo y Alonso, 16º tras su accidente

Mercedes ha impuesto su ley el viernes en Canadá. Después de liderar un doblete en los primeros libres del fin de semana, por la tarde George Russell se ha asegurado la pole para la carrera sprint de este sábado Russell, tras batir a su compañero Kimi Antonelli por solo 68 milésimas.

Lando Norris les acompañará en tercera plaza de la parrilla y Carlos Sainz partirá décimo tras lograr meterse en la SQ3 con un mejorado Williams., Fernando Alonso arrancará 16º, después de sufrir un accidente sin consecuencias que le ha impedido progresar a pesar de firmar una convincente actuación con Aston Martin.

SQ1: Accidente de Alonso

La tercera clasificación sprint de la temporada ha arrancado con dos bajas de última hora: Alex Albon no ha podido participar en la sesión después de los graves destrozos en su Williams tras su accidente en Libres 1, al atropellar a una marmota. De cara a mañana tendrán que cambiar la caja de cambios y unidad de potencia del FW48. Tampoco Liam Lawson ha podido salir a pista después de quedarse sin dirección asistida por la mañana en el el FP1.

Ambas ausencias han aumentado las opciones del resto de cara a conseguir el pase a Q2. Verstappen ha marcado la primera referencia (1.14.4), pero Hamilton le ha batido por medio segundo.

El de Ferrari ha cerrado la primera criba como el más rápido, con Antonelli y el neerlandés a una décima. Fernando Alonso, después de marcar una gran vuelta para estar en SQ2, por delante de los Audi, Haas y Alpine, ha protagonizado un fuerte accidente, por fortuna sin consecuencias.

El asturiano ha propiciado una bandera roja a falta de poco más de un minuto y este sábado arrancará 16º en la carrera sprint. Sainz también se ha asegurado el pase a la siguiente ronda y los primeros eliminados han sido Pérez, Stroll, Gasly y Bottas.

SQ2: Sainz se mete en la batalla

Russell, autor de las últimas dos poles en Montreal, está cómodo en este circuito y lo ha demostrado en el inicio de la segunda ronda, marcando el mejor tiempo provisional del fin de semana (1.13.026), dejando a Hamilton a cuatro décimas y a su compañero y líder Kimi Antonelli, a medio segundo.

Verstappen ha estado a punto de echar por la borda sus opciones al salirse de pista en su vuelta lanzada, pero ha logrado rectificar para asegurarse su pase a la SQ3. También Carlos Sainz lo ha logrado ‘in extremis’ y en décima posición. Se han quedado fuera de la definitiva batalla Hulkenberg, Bortoleto, Colapinto, Ocon y Bearman, además de Alonso, que después de su accidente no ha disputado esta tanda.

SQ3: Pole sprint

El asalto definitivo a por la pole sprint, ya con neumáticos blandos, ha empezado con susto para Hamilton, que ha salvado un accidente. También se ha ido de 'excursión' a la hierba Carlos Sainz. La pista del Gilles Villeneuve estaba delicada y los favoritos se reservaban para los minutos finales.

Hamilton y Verstappen han enseñado sus 'garras', pero Russell les ha replicado con dureza (1.13.194, dejándoles a tres décimas. Leclerc incluso ha tocado muro lateral intentando acercarse a las prestaciones de su compañero, inspiradísmo.

En su úlltima vuelta el heptacampeón no ha podido batir a Russel, que ha mejorado (1.12.965). Solo Antonelli podía desafiarle, pero le han faltado 68 milésimas, ante el sorprendente bajón de los McLaren, con Norris y Piastri a tres décimas de los Mercedes. Sainz en otra liga, ha concluído décimo.