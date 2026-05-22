El Real Priego Fundación Kutxabank conquista Europa para firmar el título más importante de su historia

El Real Priego Fundación Kutxabank ya reina en el tenis de mesa europeo. El conjunto prieguense se proclamó campeón de la Copa de Europa al vencer en sus dos partidos a El Niño Praha. Tras vencer en la ida de Priego por 3-2, los jugadores del conjunto cordobés se impusieron por el mismo resultado en la vuelta de Praga (3-2). De esta forma hizo historia para el deporte de la provincia al lograr el primer título europeo absoluto en una competición por equipos.

El Real Priego no pudo empezar mejor el enfrentamiento, ya que ganó los dos primeros partidos. Hampus Soderlund derrotó a Reitspies por 0-3 y Robert Gardos a Konecny por 1-3.

Con 0-2, el duelo parecía encarrilado, pero no fue así. El conjunto local igualó la eliminatoria con dos victorias seguidas. Pryshchepa derrotó a Carlos Machado por 3-1 y Reitspies a Robert Gardos por 3-0.

Carlos Machado levanta la copa de campeón de Europa de tenis de mesa. / CÓRDOBA

Un punto que vale un título

El duelo llegó así al quinto enfrentamiento igualado a dos puntos. Una victoria local llevaría la final al punto de oro. Sin embargo, un triunfo prieguense le otorgaría el título. Hampus Soderlund perdió los dos primeros sets del quinto punto. Sin embargo remontó de una manera magistral para ganar el punto por 2-3 y darle la victoria en la vuelta y en la final al Priego. La Copa de Europa de tenis de mesa ya es prieguense.