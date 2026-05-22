Dani Serrano desata la locura en Puente Genil y acerca al Cajasol Ángel Ximénez a la permanencia

El Cajasol Ángel Ximénez firmó una de esas victorias que pueden cambiar una temporada. El conjunto de Puente Genil derrotó por 28-27 al Villa de Aranda gracias a un gol de Dani Serrano sobre la bocina, en un final de partido sencillamente inolvidable para la afición pontana, que llevó en volandas a su equipo en una noche de máxima tensión y emoción en el Alcalde Miguel Salas.

El triunfo, trabajado hasta el límite y resuelto en el último suspiro, permitió al equipo de Toni Malla asegurarse al menos la plaza de promoción y mantenerse muy cerca de la permanencia directa en la máxima categoría del balonmano nacional. El pabellón, con cerca de un millar de aficionados, explotó de alegría al término del encuentro y nadie quiso moverse de su asiento tras una victoria con sabor a salvación.

El partido comenzó marcado por los nervios y la trascendencia del momento. El Ángel Ximénez sabía que se jugaba media vida en Asobal y eso se notó desde el primer ataque. La portería local apareció pronto con un De Hita muy sólido, pero el marcador tardó en abrirse más de cinco minutos. Dani Ramos lo hizo con el 1-0 y poco después repitió para poner el 2-0, en un arranque en el que el conjunto pontano parecía mejor asentado que su rival.

Una pugna por el balón. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

El encuentro se complica

Sin embargo, el Villa de Aranda fue creciendo con el paso de los minutos. El ex pontano Janosi empezó a marcar diferencias en ataque y el encuentro entró en una fase de intercambio de goles y mucha igualdad. El problema para los locales fue la falta de fluidez ofensiva y los errores claros en lanzamientos cercanos, una circunstancia que dio alas a los burgaleses. El cuadro visitante llegó a colocarse por delante y fue ampliando poco a poco su ventaja hasta el 11-13 con el que se alcanzó el descanso.

La primera mitad había dejado malas sensaciones en ataque para el equipo de Toni Malla, obligado a mejorar mucho si quería remontar un partido que se le había complicado seriamente. Y aunque la segunda parte comenzó con un intento de reacción local, los problemas de acierto siguieron apareciendo. El Ángel Ximénez desperdició ocasiones muy claras, incluidos varios lanzamientos de siete metros, y el Villa de Aranda supo aprovecharlo para mantener rentas cortas pero valiosas.

Pese a todo, el conjunto pontano no dejó de creer. David Estepa, Mario Dorado, Simonet y Dani Serrano fueron sosteniendo a un equipo que se negaba a bajar los brazos. La defensa subió su intensidad, la portería siguió aportando y el partido entró en sus últimos minutos completamente abierto.

El gol de la victoria

Con 22-24 y menos de ocho minutos por delante, Toni Malla pidió tiempo muerto para ordenar a los suyos. El equipo respondió. Simonet acercó al Ángel Ximénez, el propio conjunto local logró empatar a 26 a falta de dos minutos y medio y el pabellón empujó con todo en un final de infarto. Huix volvió a adelantar al Villa de Aranda y parecía que el golpe podía ser definitivo, pero Dani Serrano empató a falta de 20 segundos y todavía quedaba una última posesión para los visitantes.

El Villa de Aranda no cerró el partido y el balón acabó en manos del Ángel Ximénez para un último intento desesperado. Con solo tres segundos por jugar, apareció otra vez Dani Serrano para firmar el gol del 28-27 y desatar el delirio en Puente Genil.

Fue un final épico para una victoria de oro. El Ángel Ximénez sigue vivo, se asegura como mínimo la promoción y mantiene intacta la esperanza de sellar la permanencia en Asobal.