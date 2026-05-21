Fútbol
Toni Cruz presenta un libro sobre las historias más curiosas de los Mundiales de fútbol
El periodista cordobés da a conocer en la Diputación su obra Eso no estaba en mi libro de historia de los mundiales, una publicación que recorre anécdotas y episodios poco conocidos del gran torneo del fútbol
El periodista cordobés Toni Cruz ha vuelto a ampliar su trayectoria editorial con la presentación de un nuevo libro. En esta ocasión, el autor dio a conocer en la sede de la Diputación de Córdoba la obra Eso no estaba en mi libro de historia de los mundiales, una publicación centrada en algunos de los episodios más curiosos, sorprendentes y poco conocidos que ha dejado la historia de la Copa del Mundo.
La obra llega en un momento especialmente oportuno, con la vista puesta en la próxima edición del campeonato, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y propone un recorrido por historias singulares que ayudan a mirar los Mundiales desde una perspectiva distinta a la habitual.
Con este nuevo trabajo, Toni Cruz vuelve a apostar por un formato divulgativo y cercano, orientado a rescatar detalles, anécdotas y situaciones que no siempre aparecen en los relatos más convencionales del fútbol internacional, pero que forman parte del imaginario y de la intrahistoria del torneo más importante del planeta.
Las firmas colaboradoras
El libro cuenta además con un prólogo firmado por Miguel Pardeza, una figura de prestigio dentro del fútbol español, y se ve reforzado por reseñas de personalidades destacadas del periodismo y la comunicación deportiva como Paco González, Miguel Ángel Lara, Martí Perarnau y Eduardo Casado.
La presentación en la Diputación sirvió así para poner de largo una nueva publicación que une periodismo, memoria futbolística y divulgación, y que vuelve a situar a Toni Cruz como una voz activa en la producción literaria vinculada al deporte. El libro, publicado por la editorial Almuzara, ya puede adquirirse en las librerías.
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