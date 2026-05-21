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Tenis de mesa | Superdivisión

El Real Club Priego se juega en Praga el primer título europeo de su historia

El conjunto prieguense afronta este viernes la vuelta de la final de la Copa de Europa ante El Niño Praha con el sueño intacto de conquistar su primera corona continental

Los componentes del Fundación Kutxabank Real Priego, tras imponerse en el partido de ida de la final de la Copa de Europa.

Los componentes del Fundación Kutxabank Real Priego, tras imponerse en el partido de ida de la final de la Copa de Europa. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

Ha llegado el día señalado. El Real Club Priego Fundación Kutxabank afronta este viernes uno de los partidos más importantes de toda su historia al medirse a El Niño Praha en la vuelta de la final de la Copa de Europa, una cita que puede convertir en realidad el gran sueño europeo del club prieguense.

Solo haber llegado hasta aquí ya supone un logro de enorme dimensión para la entidad cordobesa. Pero el equipo no quiere conformarse con eso. Después de abrir la final en casa con una victoria ajustada, el Real Club Priego viaja a Praga con una ligera ventaja y con la ambición de rematar una temporada que ya es histórica.

El duelo de ida dejó claro que la final será una batalla de máxima exigencia. El Niño Praha golpeó primero con el triunfo de Yevhen Pryshchepa sobre Robert Gardos, un resultado que obligó al cuadro cordobés a remar desde el inicio. Sin embargo, el equipo prieguense reaccionó con personalidad y consiguió darle la vuelta al marcador, colocándose con ventaja en una eliminatoria muy exigente. El conjunto checo logró finalmente forzar el quinto partido, aunque el punto decisivo se quedó en casa y permitió al Real Club Priego viajar a la República Checa con opciones reales de levantar el título, ya que ganó por 3-2.

Robert Gardos, durante un partido.

Robert Gardos, durante un partido. / CÓRDOBA

La obligación de ofrecer su mejor versión

Ahora llega el momento definitivo. El club prieguense sabe que está a las puertas de algo muy grande, de un éxito que marcaría un antes y un después en su trayectoria. Para proclamarse campeón, no le bastará con resistir: deberá competir con firmeza en una pista complicada y volver a ofrecer su mejor versión. El margen existe, pero también la exigencia.

El equipo cordobés tiene claro el escenario. Si El Niño Praha gana por 3-0 o 3-1, el título se quedará en suelo checo. Por eso, el Real Club Priego necesita sumar al menos dos victorias parciales para forzar el punto de oro. En cambio, si logra imponerse por 0-3, 1-3 o 2-3, será campeón de la Europe Cup sin necesidad de recurrir a ese desempate final.

El conjunto checo, además, afronta la cita con el respaldo de su afición y con el orgullo herido tras haber sufrido en Córdoba su primera derrota del presente recorrido europeo. El Niño Praha intentará hacer valer el factor pista para culminar la remontada y arrebatarle el título a un rival que llega dispuesto a pelear hasta el último punto.

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El partido definitivo

El Real Club Priego Fundación Kutxabank ya ha demostrado esta temporada que sabe competir en escenarios de máxima presión. Ahora le toca dar el paso definitivo. En Praga le espera una noche de tensión, ambición y posible gloria.

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