El Málaga blinda al cordobés Chupe hasta 2029 y refuerza su gran apuesta de futuro

El Málaga CF ha dado un golpe de autoridad en plena recta final de la temporada al asegurar la continuidad de una de sus grandes joyas, según ha informado Beatriz Tocón, de La Opinión de Málaga, de este mismo grupo editorial. Chupe, uno de los nombres propios del curso en LaLiga Hypermotion, seguirá vinculado al club blanquiazul hasta 2029, una renovación que refuerza el proyecto deportivo de Martiricos y consolida al delantero cordobés como pieza esencial del presente y del futuro malaguista.

La ampliación llega en el mejor momento del atacante. A sus 21 años, Chupe ha firmado una temporada de auténtica irrupción en el fútbol profesional, con 22 goles y 5 asistencias en 37 encuentros, cifras que lo han situado entre los máximos goleadores de la categoría y que han despertado el interés de numerosos clubes. Su crecimiento ha sido una de las grandes noticias del campeonato y también una de las claves del impulso del Málaga en su pelea por objetivos mayores.

Una renovación de alto valor estratégico

Más allá del año extra de contrato, la renovación tiene un enorme valor estratégico para el club. El Málaga protege así a un futbolista formado en su estructura, refuerza su posición ante el mercado y envía además un mensaje claro sobre el tipo de proyecto que quiere construir: uno en el que el talento joven de la casa no solo tenga protagonismo, sino también continuidad.

La conexión entre el futbolista y la entidad parece, además, total. Ya en febrero, en una entrevista recogida por La Opinión de Málaga, de este mismo grupo editorial, el delantero dejaba claro que su prioridad era escuchar al club que le había dado la oportunidad. Esa voluntad mutua de seguir caminando juntos se ha traducido ahora en una ampliación que alimenta la ilusión de La Rosaleda con un delantero que no deja de crecer y que ya escribe su propia historia a base de goles.

Chupe, en una entrevista concedida a La Opinión de Málaga. / Álex Zea

Camino del récord cordobés de Manolín Moreno

Carlos Ruiz «Chupe» (Córdoba, 2004) ya es el segundo cordobés más goleador en Segunda en una misma temporada, igualado con Sergio León que también marcó 22 con el Elche en la temporada 2015-2016. Ya solo tiene por delante los 28 goles de Manolín Moreno con el Atlético Tetuán en la 1950-1951.

Chupe se ha metido de lleno en una nómina histórica de goleadores cordobeses. Por detrás de su actual registro aparecen nombres como Quirro Criado, autor de 17 tantos con el Cádiz en la 1957-1958; Manolín Cuesta, que firmó 16 con el Córdoba CF en la 1970-1971; o Francisco López y Lizani, también con 16 dianas en sus respectivas campañas. Incluso figurascomo Rafa Blanco (15) o Pepe Díaz (15), quedan ya por debajo del actual ritmo goleador del punta malaguista.