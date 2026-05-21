José García Román oficializa su salida del Córdoba Futsal, da "diez-quince días" para que le releve un cordobés y reconoce contactos con el navarro Ramón Lázaro

El presidente del Córdoba Futsal, José García Román, hizo oficial su adiós a la presidencia el próximo 30 de junio tras trece años en el cargo, todos los que acumula de existencia este club en el que ejerció de presidente fundacional.

El dirigente cordobés señaló, al preguntarle sobre el próximo presidente que va a tener el club, que "vengo hoy a hablar sin nadie que haya que tome las riendas del club, lo digo sinceramente. Eso sí, lo último que quiero es que este proyecto se pierda".

El todavía presidente del Córdoba Futsal hizo un llamamiento "a gente de Córdoba, que si yo lo he llevado es porque puede llevarlo cualquiera, pero el proyecto tiene que seguir en Primera y aquí estoy para apoyar al que dé el paso. No hay nada cerrado con nadie pero ojalá se haga por el bien de Córdoba, prefiriría que fuera de Córdoba, pero como si viniera de Sebastopol me daría lo mismo, de lo que se trata es de que el proyecto siga adelante".

El dirigente blanquiverde recuerda a todos los que le han apoyado durante su etapa en la presidencia y pide que salga alguien en Córdoba que tome el relevo / Chencho Martínez

Las negociaciones con Ramón Lázaro

Sobre Ramón Lázaro, el presidente del Ribera Navarra, dijo sobre los contactos que ha tenido con él en los últimos meses para que se haga cargo del club que "es amigo mío, como todos los presidentes de los clubes, me ha apoyado siempre, hasta el último momento, y podría ser una opción, ojalá llegue él pero principalmente vamos a darle prioridad a gente de Córdoba, ojalá alguien de Córdoba tome el relevo".

Las negociaciones con Lázaro están tan avanzadas que ya hay un nombre para ejercer de CEO del Córdoba Futsal, si se cierran las gestiones iniciadas. Sergio Gayá, un colaborador del empresario navarro en el Ribera Navarra de fútbol sala y en el Tudelano de fútbol, pasaría a gestionar el club en Córdoba en nombre de Lázaro.

García Román ha señalado que mientras llega el relevo en la presidencia, las gestiones para formar la plantilla y el cuerpo técnico "las llevo yo que soy el presidente hasta el 30 de junio", aunque aclaró que las negociaciones sobre la continuidad del técnico, Emanuel Santoro, "las van a llevar cabo los nuevos gestores por ser una decisión tan importante".

Las gestiones con Imane y empresarios cordobeses

El directivo cordobés reconoció que hubo gestiones con la empresa tailandesa Imane, la que este año le ha proporcionado la ropa, y también "con otras empresas extranjeras" pero que no hubo acuerdo, recalcando que "esto es un club que, para empezar no se puede vender, sí hacer un traspaso de poderes".

Sobre las gestiones que ha tenido con empresarios cordobeses apunta que "comprendo que es un tema complejo porque el que llegue aquí vería que yo he estado las 24 horas dedicado a esto y el que llegue tendría que profesionalizar la gerencia, para que esa persona estuviera en el día a día del club, y eso les para".

He tenido reuniones con gente de Córdoba pero el que venga sabe que tiene que profesionar el club con una gerencia, no como yo que he estado dedicado las 24 horas al día. Voy a dar un plazo de diez-quince días para ver si viene alguien de Córdoba y si no, pues ya veríamos alguno otra, no descarto a Ramón Lázaro".

José García Román, en su rueda de prensa de despedida como presidente del Córdoba Futsal. / Chencho Martínez

La reunión con el alcalde

García Román señaló también que antes de dar la rueda de prensa se reunió con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, "porque estoy en deuda con él, le he explicado la situación y está de acuerdo en todo".

La continuidad del equipo en Córdoba

Además, descartó la posibilidad de que el equipo se marche de Córdoba, calificando los rumores que han salido sobre esa posibilidad "una trola, pues si el año pasado no pudo comprar el Betis el presidente del UMA Antequera, estando en la misma comunidad autónoma, como van a llevarse al equipo a Navarra".

García Román se acordó durante el acto de todos los jugadores, técnicos y directivos que le han acompañado en su camino a lo largo de los últimos trece años. También agradeció la ayuda de Antonio Prieto, la persona que, según él, propició que llegara la ayuda necesaria del Ayuntamiento para que este equipo pudiera salir en la Primera División en 2019. Desde entonces, han sido siete años consecutivos en la máxima categoría nacional.

Visiblemente emocionado se acordó también de "mi hermano, Josan González, con el que pasé cuatro años inolvidables y que resultó clave en una fase de profesionalización del club, al igual que de toda su familia, "en especial de mi mujer, Maribel".

García Román: "He representado a Córdoba"

García Román aseguró que "siempre he luchado para conseguir lo mejor para el club y he representado a Córdoba, además de reconocer que han sido años muy intensos, sobre todo los últimos, y necesito un descanso".

Al hablar de los presupuestos tan modestos con lo que ha trabajado siempre apuntó que "no le deseo a nadie llevar un club con la escasez de recursos que hemos tenido", aunque recordó sobre los llenos en Vista Alegre que "hemos llenado cinco o seis veces Vista Alegre, lo que no ha conseguido ningún club, solo las selecciones nacionales de baloncesto o fútbol sala".

Sobre la situación económica del club apuntó que el que venga "va a tener el club a cero, hay unas condiciones que tendríamos que hablar, y se le entregaría a cero el 30 de junio".