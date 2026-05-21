Jódar evita a Sinner hasta la final en un camino para soñar

El camino hasta el título de Roland Garros 2026 ha quedado ya definido con suerte para los dos cabezas de serie españoles en el cuadro. Tanto Rafa Jódar como Alejandro Davidovich partirán por la parte más baja del cuadro pudiendo encontrarse en la ronda de octavos.

En su debut, Rafa Jódar se medirá a Aleksander Kovacevic, mientras que Alejandro Davidovich lo hará contra el bosnio Damir Dzumhur.

Tras ello, sus respectivos caminos serían los siguientes. Para Jódar, Diallo o Ducworth en segunda ronda y Taylor Fritz como potencial rival en tercera. Por su parte, el malagueño se medirá al argentino Tirante o un jugador de la fase previa en segunda ronda y tiene a Lehecka como potencial rival en tercera.

Ambos parten por el mismo cuadro que Zverev, que sería el potencial rival en unos cuartos de final, aunque el alemán deberá lidiar con la esperanza local, Arthur Fils en unos posibles octavos.

En semifinales, los potenciales rivales serían Djokovic, Ruud, Paul, Fonseca, De Miñaur o Rublev, en el cuadrante más feroz de todo el sorteo.

La suerte ha sido otra muy distinta para el resto de españoles en el cuadro. Por la parte más baja también estará Pablo Carreño, que debutará contra el checo Lehecka.

Por la parte alta partirán los otros integrantes de La Armada, con Landaluce debutando contra un jugador de la fase previa y teniendo a Sinner como potencial rival en tercera ronda. Roberto Bautista se estrenará contra Nakashima, Munar contra Hurkacz y Mérida contra Shelton.

LA PEOR DE LAS SUERTES PARA BOUZAS

La peor parte en el sorteo se la ha llevado Jessica Bouzas, que se medirá a la número uno Aryna Sabalenka en primera ronda. Sara Sorribes lo hará contra la alemana Korpatsch y Cristina Bucsa, la única que partía como cabeza de serie, contra una jugadora proviniente de la fase previa partiendo por el mismo lado que Sabalenka.

A ellas tres se les unirá seguro otra integrante del tenis español. Kaitlin Quevedo y Guimar Maristany se jugarán un billete en la última ronda de la fase previa, mientras que Marina Bassols intentará hacer lo mismo ante Sasnovich.

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En el cuadro masculino serán Roberto Carballés, Pablo Llamas y Pedro Martínez quienes tendrán la oportunidad de entrar en el cuadro.