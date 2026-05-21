Córdoba refuerza la seguridad en sus instalaciones deportivas con 34 nuevos desfibriladores

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha dado un nuevo paso en la mejora de la seguridad de sus instalaciones con la adjudicación del contrato para el suministro, instalación y mantenimiento, en régimen de alquiler, de nuevos equipos de cardioprotección destinados a distintos recintos deportivos de la ciudad.

La actuación, adjudicada a la empresa Technology 2050 S.L., supondrá una inversión total de 81.076,05 euros, IVA incluido, y tendrá una duración de cuatro años. El contrato contempla la incorporación de 32 nuevos desfibriladores, a los que se suman otros dos equipos adicionales con posibilidad de movilidad, pensados para dar cobertura a eventos deportivos o a necesidades extraordinarias del servicio.

Los nuevos dispositivos estarán distribuidos en campos de fútbol municipales, salas de barrio, el Centro Acuático Inclusivo y el remodelado Estadio de San Eulogio, reforzando así la protección de deportistas, usuarios y público asistente en algunos de los principales espacios deportivos de Córdoba.

La seguridad en las instalaciones municipales

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha destacado que la salud y la seguridad de las personas que utilizan las instalaciones deportivas municipales constituyen una prioridad absoluta para el organismo. En esa línea, ha subrayado que esta inversión permitirá que Córdoba cuente con recintos cada vez más seguros, preparados y cardioprotegidos.

El contrato no se limita solo a la instalación de los equipos. Uno de sus puntos clave será la formación continua en reanimación cardiopulmonar y en el uso de desfibriladores DESA, tanto para el personal del Imdeco como para las entidades deportivas responsables de la gestión y utilización de las instalaciones municipales.

Ese programa formativo incluirá sesiones presenciales y acceso ilimitado a cursos online durante toda la vigencia del contrato, con el objetivo de ampliar el número de personas capacitadas para intervenir con rapidez y eficacia ante una parada cardiorrespiratoria.

Las mejoras tecnológicas

Además, la actuación incorpora mejoras tecnológicas orientadas a elevar la calidad asistencial. Entre ellas figuran sistemas de guía por voz para facilitar las compresiones, pantallas de control de calidad, kits completos de reanimación y soportes integrados para la apertura de vías aéreas.

Con esta medida, el Imdeco continúa avanzando en su estrategia de modernización de los servicios deportivos públicos de Córdoba y refuerza una red de instalaciones que aspira a ser cada vez más segura, accesible y preparada para responder ante cualquier emergencia.