El Cajasol Ángel Ximénez se juega la permanencia ante el Villa de Aranda en una noche al límite

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil afronta este viernes el partido más importante de su temporada. El conjunto pontanés recibe al Tubos Villa de Aranda en la penúltima jornada de la Liga Asobal, un duelo que arrancará a las 21.00 horas y que puede marcar el futuro inmediato del club en la máxima categoría del balonmano español. Siete de los ocho partidos de la jornada se jugarán en el horario del partido del bloque pontanés.

A estas alturas del campeonato, ya no hay margen para las medias tintas. Los dos puntos son vitales para los de Toni Malla, que llegan a esta cita con la permanencia todavía en juego y la presión concentrada casi por completo sobre sus hombros. Enfrente estará un rival que tiene los deberes prácticamente hechos y que comparecerá en Puente Genil con mucha menos tensión clasificatoria.

Durante la semana de parón liguero, el técnico pontanés ha podido preparar con intensidad este encuentro, una circunstancia especialmente importante por el regreso a la dinámica de grupo de varios jugadores que arrastraban molestias. Pablo Simonet, Dani Serrano, Domingo Luis y Aizen han trabajado con normalidad, lo que abre la puerta a que el Ángel Ximénez pueda contar por primera vez en mucho tiempo con toda la plantilla disponible para una cita decisiva.

Bernabéu se dispone a realizar un lanzamiento. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Las claves del partido ante el Villa de Aranda

El equipo pontano sabe perfectamente qué necesita para sacar adelante el partido. La portería deberá aparecer en los momentos clave, la defensa tendrá que elevar su intensidad y el ataque estará obligado a mejorar sus porcentajes de acierto si quiere convertir la necesidad en victoria. En una jornada tan comprimida también habrá que mirar de reojo otros marcadores, especialmente los encuentros Nava-Alicante, Huesca-Logroño y Caserío Ciudad Real-Cangas, pero en Puente Genil tienen claro que todo pasa primero por ganar su propio partido.

El Villa de Aranda aterriza en el Alcalde Miguel Salas con una situación mucho más desahogada. Sus 21 puntos le han permitido acercarse mucho a la salvación, cimentada sobre todo en su fortaleza como local, aunque también ha sabido competir lejos de casa. El conjunto burgalés cuenta con jugadores de peso en su estructura, como el expontano Tamas Janosi, autor de 72 goles, además de otros nombres como Vicente Poveda, Pinillos, Huix, Iribar o Daniel López. Su capacidad para correr y castigar en transición ha sido una de sus grandes armas durante el curso.

Por eso, el Ángel Ximénez necesitará una versión muy sólida para sacar adelante una cita que se presenta como una auténtica final. El ambiente del pabellón puede jugar un papel decisivo y desde el club se apela de nuevo al apoyo de la afición para empujar al equipo en el momento más delicado del curso.