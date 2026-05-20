Tebas destaca el papel de Córdoba contra la piratería en el fútbol: "Ha sido una ciudad pionera"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha destacado este miércoles el papel de Córdoba en la lucha contra la piratería audiovisual en el fútbol y ha asegurado que la ciudad “ha sido una de las primeras de España donde se ha trabajado bien este tema y donde se han tomado medidas de conservación”. “Ha sido pionera”, ha afirmado durante un encuentro celebrado en la Universidad Loyola.

Tebas ha defendido además las actuaciones judiciales y tecnológicas impulsadas por LaLiga para combatir las emisiones ilegales y ha subrayado que "la piratería es robar". En este sentido, ha explicado que desde diciembre de 2024 se están reforzando las actuaciones contra las plataformas piratas y que gran parte de su reciente viaje a Riad ha estado centrado en el intercambio de información policial y estrategias para actuar “de la misma manera que en España”.

Las declaraciones se han producido durante una mesa abierta organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva de Córdoba, en la que Tebas ha participado junto al CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, ante aficionados blanquiverdes en un ambiente distendido y centrado en la actualidad del fútbol profesional.

El Córdoba CF, un club "ilusionante" para Tebas

Durante el acto, el presidente de LaLiga también ha valorado positivamente la evolución del Córdoba CF y el proyecto de la entidad. "En tema deportivo, han estado casi metiéndose en play off, con altibajos. El Córdoba CF tiene un planteamiento de medio y largo plazo para consolidarse. También es una propiedad que cuenta con alguien que conoce la gestión, como es Antonio Fernández monterrubio. En mi opinión, es un club ilusionante y con las ideas claras".

Sobre los fondos de reestructuración a los que no se ha acogido el Córdoba CF, Tebas ha explicado: «Cada club toma la decisión que quiera. Están en plena libertad. Si consideran que no tienen que acogerse para la reestructuración, no pasa nada. Hay trece verticales diferentes donde compiten los equipos por ser los mejores. Es muy importante la competición. Muchos hablan de su marca, pero nosotros estamos trabajando en que se hable de LaLiga. El Córdoba CF está en ese plan impulso colectivo. Nosotros hemos hecho un plan para clubes para crecer en el ambiente comercial, en el audiovisual y en el tecnológico», ha matizado.