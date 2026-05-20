Rafael Escobar: "Nuestro gran objetivo nunca fue el ascenso, pero ahora queremos ascender"

El CD Egabrense está a solo 180 minutos de ascender a Tercera RFEF. El entrenador de conjunto egabrense, Rafael Escobar, se prepara para afrontar uno de los momentos más importantes de la temporada con la tranquilidad de quien siente que el trabajo realizado durante todo el año ha tenido sentido. El equipo de Cabra se mide al Montilla CF, dos equipos cordobeses que han competido al máximo nivel y que han terminado la liga regular igualados a puntos, reflejo de una igualdad que promete trasladarse también al terreno de juego. La ida se disputará este domingo a las 19.00 horas en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio, un escenario que acogerá el primer capítulo de una final que se resolverá en el feudo egabrense.

-Egabrense y Montilla han terminado igualados a puntos en la liga regular. ¿Cree que eso refleja la igualdad real que hay entre ambos equipos?

-Sí, porque son dos equipos, cada uno con sus características, indudablemente, pero hay muchísima igualdad entre uno y otro. Prueba de ello es que hemos acabado con los mismos puntos, muy parejos en goles a favor y goles en contra. Y aunque en liga fuimos capaces de empatar allí en Montilla (0-0) y ganar en Cabra, la eliminatoria creo que va a ser totalmente distinta a los partidos de liga. Los dos equipos han madurado muchísimo con respecto a cuando comenzamos el campeonato liguero; somos mejores equipos en conjunto. Así que se antoja una eliminatoria apasionante.

-¿Qué valoración hace de la temporada del Egabrense hasta llegar a esta final por el ascenso?

-La temporada nuestra es sobresaliente, porque nuestro principal objetivo era mantener al equipo en la categoría. Somos un recién ascendido y lo que queríamos era sentar una base sólida para, en posteriores temporadas, poder vivir lo que en estos momentos estamos viviendo. En el fútbol nunca dos más dos son cuatro, ni por mucho que planifiques a dos o tres años. Al final, a lo mejor estás con los jugadores idóneos en el momento oportuno y sale una campaña como la que estamos viviendo ahora. Estamos muy orgullosos de estos jugadores.

-En un curso tan largo y exigente, ¿hubo algún momento en el que dudaron de poder pelear por el ascenso hasta el final?

-Hablando con total sinceridad, nosotros, cuando comenzamos en el Egabrense, teníamos una idea clara de cómo queríamos que el equipo jugara al fútbol: con un buen trato del balón, una buena circulación y una salida de balón desde atrás de calidad. A partir de ahí, queríamos ir generando jugadas de ataque, superioridades ofensivas e intentar someter a los rivales, siempre desde la posesión. Cuando vimos al equipo en los primeros partidos amistosos, ya vislumbrábamos que tenía cosas interesantes y que lo que se estaba trabajando en pretemporada nos ilusionaba. Desde el principio yo ya le comentaba a mi cuerpo técnico que había que ir con pie de plomo, partido a partido, pero que podíamos hacer cosas importantes a lo largo de la temporada. Hemos conseguido algo que ni los más optimistas, viendo al equipo durante el transcurso del campeonato, podían imaginar: llegar hasta el último escalón para poder, por qué no, ascender de categoría.

Los jugadores del Egabrense celebran uno de sus goles de esta temporada. / CD Egabrense

-Después de una temporada tan igualada entre ambos, ¿siente que esta final era el desenlace que merecía el grupo?

-Los dos merecemos el ascenso, pero bueno, desgraciadamente uno se va a quedar sin el premio gordo de la temporada y el otro habrá hecho una temporada magnífica, pero se quedará a las puertas. Nos lo merecemos por cómo lo hemos hecho. Como te he dicho antes, el equipo ha jugado muy bien, es un equipo vistoso, donde se le da prioridad a la pelota. Siempre hemos intentado no salirnos de nuestro guion. Y bueno, es lógico que yo piense que nuestro equipo se merece este ascenso.

-A solo 180 minutos de Tercera RFEF, ¿cómo llega el vestuario anímicamente y qué ambiente está viendo en el club?

-Muy bueno, muy bueno. El ambiente es excepcional. Creo que esa es una de las partes importantes que hemos tenido para haber conseguido esa puntuación y haber llegado hasta donde hemos llegado: el vestuario. Tenemos un vestuario joven, con dos o tres veteranos que le dan esa experiencia y ese saber estar en momentos determinados. Pero hay ilusión, hay hambre y hay ganas. La gente está expectante, los jugadores están expectantes, porque para el 90 % de la plantilla es la primera vez que están jugando algo tan bonito y, a la vez, tan importante para el club. La emoción es increíble: tanto la afición, como la junta directiva, la plantilla y el cuerpo técnico, todos estamos viviendo esta situación como un niño pequeño cuando le regalan esas zapatillas de deporte que ha pedido a los Reyes Magos. Es algo parecido. Te gusta ver las caras de los jugadores, ese cosquilleo, porque algunos te dicen: “tengo cosquilleo en la barriga, estoy nervioso”. Es normal. Tenéis que estar tranquilos, pero claro, es muy fácil decirlo. A la hora de la verdad, los grandes protagonistas de todo esto son ellos. Son los que van a saltar al campo, tanto en Montilla como en Cabra, para intentar conseguir ese ascenso.

-¿Qué cree que puede decidir una eliminatoria tan equilibrada como esta?

-Nosotros llegamos muy bien, pero creo que ellos también. Los dos equipos llegan en un gran momento al encuentro. Nosotros hemos ganado mucho en madurez y en personalidad. Somos un equipo bastante joven, así que el campeonato liguero nos ha venido fenomenal, en el sentido de ir jornada a jornada, creciendo poco a poco y llegando a un punto en el vestuario en el que dices: cambiamos el chip, ahora sí se puede ir a por el play off. Hay que cambiar esa mentalidad.

Jugadores y cuerpo técnico del Egabrense antes de la semifinal ante el Lebrijana. / CD Egabrense

El equipo, poco a poco, no de golpe, ha ido madurando y, sobre todo, experimentando cosas nuevas y exigencias nuevas. Hemos llegado hasta el punto de tener opciones en las tres últimas jornadas de poder haber ascendido directamente. No se pudo conseguir, pero el equipo ha estado peleando y compitiendo de forma excelente hasta el final. Llegamos muy bien y una de las claves va a ser nuestra personalidad: saltar al campo y ser nosotros mismos, sin cambiar el guion que nos ha traído hasta donde estamos en este momento.

-Más allá de lo deportivo, ¿qué supondría para Cabra y para la afición del Egabrense conseguir el ascenso?

-Sería una cosa importante. Yo, desde que llegué -llevo 14 o 15 meses en el club- he visto crecer bastante al equipo y a la entidad. Eso es muy importante, porque si eres capaz de ascender, vas a tener que seguir creciendo de forma paralela como club, en entidad, en infraestructuras. Para el club es muy importante el ascenso. Se daría voz e imagen a Cabra y al CD Egabrense aún más de lo que ya se está hablando y viendo en toda Andalucía. Todo ascenso es importante para cualquier club.

-Se habla mucho de la presión en este tipo de partidos. ¿Cree que pesa más la ilusión o la responsabilidad?

-A nosotros nos pesa la ilusión. Responsabilidad, tiene a lo mejor mucha más responsabilidad el Montilla que viene de dos años espectaculares con la intención de ascender, ese era su gran objetivo, y nosotros nunca era nuestro gran objetivo. Ahora, bueno, porque ya no lo vamos a esconder queremos ascender, indudablemente pero a nosotros es la ilusión, las ganas, el hambre que tiene ese vestuario por conseguir un hito importante en este maravilloso deporte llamado fútbol claro, más allá de lo deportivo

-¿Con qué mensaje le gustaría que se quedara la afición pase lo que pase en esta final?

-Indudablemente, lo tengo claro. Me gustaría que se quedaran con la forma de jugar que ha tenido el equipo desde que llegué al club, con la manera en la que nos hemos expresado dentro del terreno de juego. Al final, los resultados pasan, los partidos pasan y las temporadas pasan. La mayoría de las temporadas se pierden más de las que se ganan, más o menos. Con los dedos de una mano puedes contar los posibles ascensos que puedes conseguir en tu vida deportiva.

Pero lo que sí queda en la retina es el cómo, la forma en la que este equipo se ha expresado dentro del terreno de juego. Este equipo ha jugado muy bien al fútbol y me gustaría que, en un futuro, se recordara precisamente eso: la manera en la que el equipo se ha expresado en el terreno de juego.