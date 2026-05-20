La Kutxabank Cup refuerza su apuesta como el gran torneo del fútbol base

El fútbol base cordobés ya tiene marcada una de sus grandes fechas del calendario. La Kutxabank Cup Diputación Córdoba Torneo Fepamic recogerá el testigo de la antigua Cajasur Cup y volverá a situar a la provincia como uno de los grandes focos del fútbol formativo nacional e internacional.

El torneo, según la información facilitada, se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre en las localidades de Fuente Palmera y Posadas, manteniendo su apuesta por las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. La edición anterior, todavía bajo la denominación de Cajasur Cup, se celebró en 2025 en Fuente Palmera y Guadalcázar, con triunfos del Córdoba CF, el Málaga CF y el Valencia CF en sus tres categorías principales.

La competición llegará de nuevo con un cartel de enorme nivel. Este año volverán a participar varias de las canteras más potentes del fútbol español, con nombres como Valencia CF, Atlético de Madrid, Real Betis, Villarreal CF, Sevilla FC, Málaga CF o Granada CF, además de una amplia representación de clubes cordobeses y andaluces. En el plano internacional, la edición contará otra vez con el impulso de dos referencias del fútbol portugués, Sporting de Lisboa, Benfica y Sporting de Lisboa. El torneo ya había consolidado en ediciones anteriores su capacidad para atraer a clubes de primer rango nacional e internacional.

Entrega de premios de la pasada edición del torneo cordobés de fútbol. / CÓRDOBA

El Memorial Santiago Roldán

Uno de los momentos más simbólicos del fin de semana volverá a llegar durante la jornada del domingo, con la celebración de la quinta edición del Memorial Santiago Roldán, un homenaje ya asentado dentro del torneo y vinculado al recuerdo del histórico profesional de Canal Sur TV. La edición de 2025 ya incluyó este memorial como parte del cierre institucional del campeonato.

La Kutxabank Cup mantiene así la línea de crecimiento de un torneo que ha logrado hacerse un hueco propio dentro del calendario del fútbol base. El cambio de denominación no altera su esencia: reunir durante tres días a algunas de las mejores canteras, llenar de ambiente futbolístico distintos municipios de la provincia y convertir Córdoba en escaparate del talento joven.