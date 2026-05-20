Isaac de la Cuesta: "Estamos preparados para competir y para ganar"

Después de una temporada larga, exigente y marcada por la regularidad, el Montilla CF se encuentra ante el reto más importante del curso: pelear por el ascenso a Tercera RFEF. El conjunto montillano abrirá este domingo, a las 19.00 horas en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio, la final por el ascenso frente al Egabrense en una eliminatoria con marcado sabor cordobés y máxima igualdad después de que ambos equipos terminaran empatados a puntos en la fase regular. En la previa del primer asalto, el técnico vinícola, Isaac de la Cuesta, repasa el camino recorrido por su equipo, pone en valor el sacrificio detrás de la temporada y reivindica el ambiente que se ha generado alrededor del club en los últimos meses. “El Montilla ya ha ganado porque ha despertado a su afición”, asegura antes de una cita que puede devolver al club a categoría nacional más de una década después.

-Después de toda la temporada, ¿qué valoración hace del camino que ha hecho el equipo hasta meterse en esta final por el ascenso?

-Es muy gratificante. La gente no sabe lo que hay detrás de una disciplina deportiva, en este caso del fútbol, que parece que todo es muy bonito, pero detrás de eso hay muchos sacrificios, mucho trabajo y muchas horas en las que no puedes estar con la familia. Hay muchas situaciones que requieren mucho esfuerzo. Yo, por ejemplo, llevo muchos años sin poder quedar con la familia un domingo para comer al mediodía. Pero bueno, todo merece la pena por poder llegar a estas fases finales, competir y representar a un club, a un pueblo y a una ciudad como nosotros lo vamos a hacer, para intentar lograr algo importante futbolísticamente hablando. Entonces, todo merece la pena. Empezamos a finales de julio con la Copa Andalucía y ahora vamos a ser los últimos en terminar. Estamos muy contentos porque estamos viviendo y disfrutando el proceso y, ojalá, todo acabe con un final feliz, podamos consolidarnos y conseguir un hito que, al final, sería un ascenso a Tercera RFEF.

"El objetivo nunca fue el ascenso"

-¿Hubo algún momento durante el curso en el que pensó que el equipo podía quedarse fuera de la pelea o, al contrario, que podía aspirar seriamente al ascenso?

-El objetivo del club realmente nunca ha sido el ascenso. El año pasado, cuando ya estuvimos en Montilla como cuerpo técnico y yo como entrenador, es verdad que estuvimos cerca, peleando por meternos en los puestos que daban derecho a luchar por el ascenso, aunque este año el formato ha cambiado. Nos faltó un poco de contundencia y algo más de calidad en la plantilla. Es cierto que, con los cambios en la plantilla de este año, yo sí pensaba que podríamos aspirar a ello. Pero una cosa es aspirar y otra muy distinta es conseguir tantos resultados y ser tan regular como para tener derecho a competir por el ascenso como lo estamos haciendo. Las primeras jornadas y la pretemporada fueron complicadas. Estas dos temporadas han sido difíciles y algo convulsas porque hemos empezado compitiendo en la Copa Andalucía, una competición que llega muy temprano, en plena pretemporada, y todo va con mucha prisa. Las dos pretemporadas que hemos hecho han sido difíciles y en las primeras jornadas nos costó asentarnos. Ahí sí pudieron surgir algunas dudas sobre para qué estábamos realmente preparados. Pero, a partir de la jornada cuatro o cinco, el equipo ha sido muy sólido y ha tenido las ideas muy claras. Llevamos prácticamente todo el año entre los dos, tres o cuatro primeros puestos de la clasificación. Siempre eres consciente de que la competición es muy dura. Los equipos que han estado arriba, como el Betis C o el Racing Club Portuense, son conjuntos de una categoría, como mínimo, superior; incluso diría que alguna más, por estructura de club, plantilla y presupuesto. Pero siempre hemos mantenido la ilusión. De hecho, somos el único equipo que ha disputado el play off y que ha peleado por el ascenso directo hasta las últimas jornadas, hasta el último momento. Siempre hemos tenido la ilusión de estar luchando por el ascenso, aunque intentando mantener los pies en el suelo, centrarnos en el día a día y disfrutar del proceso. Y ahora, evidentemente, el fútbol nos brinda este momento: poder jugar una final de ascenso a Tercera División. Y vamos a afrontarla con muchísima ilusión.

-Llegan a 180 minutos de Tercera RFEF. ¿Cómo está viviendo el vestuario una cita tan importante?

-Esta semana está prohibido hablar de ascenso. Tenemos capitanes que llevan muchos años en el club y que han vivido, quizás, la cara más amarga del fútbol: luchar cada temporada por no descender, siempre en equipos con pocas posibilidades y atravesando momentos difíciles dentro del club. Nunca hemos querido pensar más allá del siguiente entrenamiento o del siguiente partido. Además, como hemos estado tan exigidos durante todo el año y sin margen de error, creo que ni siquiera nos ha dado tiempo a pensar más allá. Y es verdad que, a lo mejor, eso nos ha venido bien para quitarnos un poco de presión, porque no es fácil convivir mentalmente con un objetivo tan importante.

Lance del encuentro entre el Montilla y el Palma del Rio en la semifinal de la fase de ascenso. / Montilla CF

Pero, como bien dices, ahora sí es verdad que estamos ante una final y que, pase lo que pase, ya no habrá otro partido la semana siguiente; en este caso, dentro de dos semanas. La realidad es que, mirándolo con perspectiva, es un hecho muy importante, algo que evidentemente elevaría al club al siguiente nivel y que le daría al pueblo un prestigio importante. Y bueno, esa presión para mí es incluso benigna, porque lo que genera es ilusión. La responsabilidad que conlleva es una responsabilidad positiva, una que nace del orgullo y de la posibilidad de pelear todos juntos.

-En una eliminatoria tan igualada y además entre dos equipos cordobeses, ¿qué cree que puede marcar la diferencia?

-Me preguntaron lo mismo en la semifinal ante el Palma del Río y yo veía todo muy igualado, y así se ha demostrado. Es verdad que, a lo mejor, la eliminatoria con más diferencia en el marcador ha sido la nuestra, pero también porque el fútbol es fútbol y hay momentos. Nuestros dos partidos contra el Palma del Río han sido muy igualados. Ellos jugando sus bazas y nosotros las nuestras; nosotros afrontando la eliminatoria con inteligencia y ellos sin estar demasiado acertados. Pero, como se ha visto también en la eliminatoria del Norense con la Lebrijana, e incluso en el otro grupo, todo ha estado muy equilibrado porque hay mucha tensión competitiva. Entre otras cosas, Egabrense y Montilla hemos terminado empatados a puntos en la clasificación de la liga regular, y eso demuestra la enorme igualdad que ha habido. Hemos estado muy cerca en puntuación durante todo el año, con estilos diferentes y con momentos mejores o peores a lo largo de la temporada, pero siempre muy parejos. En este tipo de partidos, con tanta tensión, cualquier pequeño detalle puede marcar la diferencia. La verdad es que, a priori, veo partidos muy igualados y una eliminatoria muy competida. Para mí, en este tipo de eliminatorias no existe un favorito claro. No me gusta ser hipócrita ni caer en falsas modestias. La realidad es que estamos preparados para competir y para poder ganar. Aunque, por el factor campo y porque a ellos les vale el empate -ya que, aunque quedamos igualados a puntos en la fase regular, nos tienen ganado el golaveraje y terminaron por encima en la clasificación-, en caso de empate pasarían ellos. Puede ser que, por esos factores, sean ligeramente favoritos, pero somos equipos muy igualados, muy parejos, y será una eliminatoria tremendamente competida.

-¿Cree que el factor campo puede ser determinante en una eliminatoria tan igualada?

-Desde que quitaron el valor doble de los goles, el factor campo no me parece tan importante, porque al final son dos partidos: uno en un lado y otro en el otro. Jugamos con las mismas cartas en ese aspecto. Veo más condicionante y más importante el hecho de que el empate le pueda valer a la Egabrense. Ahí sí tenemos una pequeña desventaja. Pero bueno, esto es fútbol, ¿y quién te dice a ti que en el minuto uno eres capaz de marcar un gol y esa desventaja se convierte en ventaja? La realidad es que considero que el factor campo no es tan importante, pero sí el hecho de que el empate les favorezca a ellos en caso de igualdad en la eliminatoria. Ahí sí veo una mayor ventaja para ellos.

-¿Qué significado tendría para el club y para la afición de Montilla conseguir el ascenso?

-Siempre que haces un salto de categoría, adquieres un estatus superior, independientemente de la categoría que sea. Creo que es muy importante para cualquier club y cualquier grupo. Pero sí es verdad que, para mí, hay una diferencia importante entre la División de Honor Sénior, que es una liga autonómica, por así decirlo, y pasar a Tercera División, que ya es una categoría nacional. Para el pueblo sería muy importante; por la dimensión de la ciudad y por todo lo que representa. Pienso que, a nivel social e incluso económico, le daría otro nivel al pueblo. La realidad es que el club lleva 13 o 14 años sin poder estar en Tercera División. Es una categoría que añoran y que intentan conseguir desde hace tiempo, aunque sabiendo que es muy difícil y que, además, no ha sido el principal objetivo en estos últimos años. Gracias al gran trabajo de la directiva, al apoyo de la afición que se ha volcado con nosotros y, fundamentalmente, a la elección de este grupo de jugadores y al trabajo diario que se está haciendo, estamos cerca de conseguirlo. Nos daría un prestigio y un nivel superior al que hoy en día podemos llegar a tener.

"Un toque al Córdoba CF"

-¿Qué importancia tiene también para el fútbol cordobés que una final así enfrente a dos históricos de la provincia como Montilla y Egabrense?

-Es muy bonito. Eso dice varias cosas, fundamentalmente que el deporte y el fútbol cordobés, específicamente, están muy vivos. Que no hace falta irse fuera para valorar al futbolista cordobés. También es un toque de atención, en este caso para el club referente de la ciudad, que es el Córdoba CF. Si el Ciudad de Lucena es capaz de subir a Segunda RFEF, si el Salerm Puente Genil este año también está en Segunda RFEF, si el Pozoblanco ha estado cerca de meterse en el play off de ascenso a Segunda RFEF, y si el Montilla y el Egabrense están luchando hasta el último momento por el ascenso a Tercera División, entonces hay algo que valorar. Porque, al final, casi todos esos equipos están formados en un 90% por jugadores nacidos en Córdoba. Entonces, ¿por qué el primer equipo y el filial del Córdoba no tienen esa capacidad de reunir talento cordobés y llenarse de esa idiosincrasia y esa mentalidad competitiva cordobesa para poder llevar al club más arriba? Eso tienen que valorarlo las personas que mandan en el club, quienes dirigen la cantera y, fundamentalmente, también los aficionados cordobeses, que deben sentirse orgullosos de lo que están haciendo los equipos de toda la provincia y de cómo la capital nutre de futbolistas a muchos equipos de los pueblos de Córdoba. Y, sobre todo, que se viva una gran fiesta, porque para mí lo más importante es que reine la deportividad, que veamos dos partidos bonitos, pero limpios.

Acción del partido entre el Betis C y el Montilla durante la temporada regular. / Montilla cf

En este caso no tengo ninguna duda, porque soy amigo íntimo del entrenador de la Egabrense, Rafa Escobar. Creo que en los banquillos vamos a tener un comportamiento ejemplar, porque así lo hemos demostrado en los dos partidos que hemos disputado en la fase regular, y no espero menos ahora. Aunque se viva un momento de tensión y él quiera ganar por un lado y yo por otro, lógicamente, entiendo que lo que hay que vivir es una fiesta del fútbol cordobés: que todo el mundo vaya, anime y disfrute del partido. Solo eso.

-¿Qué espera del partido de ida? ¿Cree que será una eliminatoria más táctica, más emocional o más abierta de lo habitual?

-En este caso, yo creo que ellos comentan que son un equipo con una identidad muy clara y muy definida, que solo tienen un estilo y un modelo de juego y que saben interpretar los partidos en base a eso. Yo espero que entonces lleven a la práctica ese estilo y que, aun jugándose el ascenso en una final, tengan esa personalidad que han transmitido durante todo el año. Nosotros, en cambio, desde el primer momento hemos sido un equipo mucho más adaptable, con varios registros y con capacidad para ajustarnos a distintas fases del encuentro y de los partidos. Buscaremos la fórmula para ser lo más competitivos posible. Pero sí, cada uno jugará con sus armas. Seguramente será un partido muy disputado y, sobre todo, lo que hay que intentar es que en ambos encuentros se viva un ambiente donde reinen la cordura, el buen juego y el deporte. Que no haya situaciones desagradables en la grada; al contrario. Somos dos clubes y dos pueblos muy cercanos, con una identidad humilde y trabajadora, y creo que debe vivirse como una auténtica fiesta del fútbol cordobés, y que termine pasando el mejor equipo.

-Si tuviera que definir a este equipo en una frase antes de jugarse el ascenso, ¿cómo lo haría?

-Mi equipo es un equipo muy competitivo. Para mí, el fútbol es competitividad; el deporte es competitividad, adaptación y tener identidad. Nosotros tenemos una identidad muy clara, que es ser muy competitivos en las diferentes fases que se dan en los partidos y en el análisis del rival. Considero que preparamos muy bien los encuentros y esa identidad nos lleva a tener las ideas muy claras y a estar cerca de conseguir buenos resultados en todos los partidos que hemos disputado. Hemos logrado una buena conjunción entre veteranía y juventud, porque somos un equipo con una mezcla un poco peculiar. Tenemos jugadores muy veteranos, que ya han vivido muchas experiencias futbolísticas, incluso más importantes que las que estamos viviendo ahora, pero también contamos con muchísimos jugadores muy jóvenes, para quienes seguramente es la primera vez que compiten con cierta responsabilidad futbolística. Entonces, unos se nutren de las capacidades y experiencias de los otros, y eso nos está llevando a ser un equipo muy completo. La realidad es que hemos ganado aproximadamente el 75 % de los partidos que hemos disputado este año, porque es un auténtico equipazo. Así que, para mí, mi equipo es el mejor que hay y, sinceramente, es un equipazo.

-¿Qué le diría ahora mismo a la afición antes de este primer partido de la final?

-Pues el mensaje es que tenemos una responsabilidad importante, pero esa responsabilidad nos llena de optimismo y de ilusión. Como te he comentado antes, para nosotros no hay ninguna presión; al contrario. Para mí, el Montilla este año ya ha ganado, porque la realidad es que ese sentimiento que hemos generado en la afición durante estos últimos meses de competición, y en los desplazamientos masivos que ha hecho la gente, es algo que el pueblo de Montilla tenía ahí, pero que todavía no había despertado. Llevaba años un poco dormido.

Yo jugué en el Montilla y no lo sentí así cuando estuve aquí hace 12, 13 o 14 años, que ya ni lo recuerdo. Y cuando llegué ahora como entrenador, tampoco lo viví al principio. Pero ahora se ha despertado esa emoción y se ha generado una sinergia muy bonita entre la afición, el club, el equipo, los jugadores y el cuerpo técnico. Eso nos está dando muchísimo aliento y, como te decía antes, creo que el Montilla ya ha ganado, porque se ha construido un buen proyecto deportivo. Ojalá el ascenso llegue este año, pero si no ocurre, está claro que el Montilla va a seguir peleando en los próximos años por cosas importantes. Y eso es, entre otras cosas, gracias a ese sentimiento que ha generado la afición.