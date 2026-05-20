El Coto Córdoba asegura la continuidad de Gonzalo Rodríguez ante el estreno en la Primera FEB

El proyecto del Coto Córdoba de Baloncesto de la próxima temporada ha dado el primer salto importante al asegurar la continuidad de Gonzalo Rodríguez, el técnico que ha llevado a este equipo a subir a la Primera FEB.

El entrenador santiagués firmó por dos años a su llegada al club cordobés, procedente del Obradoiro de Primera FEB, el club de su ciudad natal. Por tanto, le quedaba todavía un año de contrato. La entidad que preside Rafael Blanco ha querido reforzar su vinculación con la entidad firmando una cláusula de renovación automática en el supuesto de que consiga la permanencia en la segunda categoría nacional.

Los responsables del CCB han quedado plenamente satisfechos por la labor que ha llevado cabo el entrenador gallego desde su llegada a Córdoba. Para empezar, ha logrado unos resultados deportivos excelentes, proclamándose campeón del Grupo Oeste y de la Segunda FEB, además de ascender a la Primera FEB con suma brillantez.

Una gran victoria en la final de la Segunda FEB

El ascenso lo obtuvo ganando la final de la Liga ante el Amics Castelló, un rival que llegó al duelo por el título como claro favorito, pero al que el Coto sorprendió en el duelo de ida con una arrolladora victoria por 30 puntos (105-75). Gonzalo Rodríguez también ha colaborado con el club ayudando a la mejora de su estructura, una necesidad obvia, conforme vaya subiendo de categorías y presupuesto.

La renovación solo estaba realmente pendiente de un tema familiar de Gonzalo Rodríguez. El técnico quería establecerse en Córdoba junto al resto de su familia para trabajar con más tranquilidad. Una vez solucionada esta cuestión, el acuerdo ha sido rápido.

Gonzalo Rodríguez da instrucciones en un encuentro. / A.J. González

Rafael Blanco: "Gonzalo es a día de hoy uno de los mayores valores que tiene la entidad"

El presidente del club, Rafael Blanco, ha declarado sobre esta cuestión que “Gonzalo ha hecho un trabajo magnífico, el club está muy contento con él y contamos con él para la próxima temporada. Contamos con él para desarrollar el proyecto deportivo de futuro que tiene el Coto Córdoba, que va más allá de una o dos temporadas. Para nosotros, Gonzalo es a día de hoy uno de los mayores valores que tiene la entidad”.

El gallego es un entrenador de 51 años con una amplia trayectoria en la élite. Su carrera en el baloncesto profesional la inició en la temporada 2007-2008 como segundo entrenador del Balneario Archena de LEB Bronce, un equipo al que dirigió como primero al año siguiente en la misma categoría.

En la campaña 09-10 entró en la ACB como segundo entrenador del UCAM Murcia a las órdenes de Moncho Fernández. La vinculación profesional con Fernández continuó 14 años más en el Obradoiro, hasta el 2023, el primero en la LEB Oro y los trece siguientes en la ACB, siempre como segundo entrenador. Como técnico ayudante del Obradoiro ascendió a la ACB en la campaña 10-11, hace quince años.

Su llegada a Córdoba

El Obradoiro bajó al final de la campaña 23-24 a lo que es hoy la Primera FEB y Rodríguez fue el elegido para ocupar el cargo de primer entrenador en la campaña 24-25, una vez finalizada la etapa de Moncho Fernández. Tras no acabar la campaña como técnico del Obradoiro, a la conclusión de la campaña firmó por el Coto, el club con el que ahora iniciará su segunda temporada consecutiva. Con los cordobeses ha conseguido el segundo ascenso de su carrera y el primero como máximo responsable técnico de un equipo.