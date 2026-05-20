Córdoba impulsa un congreso internacional sobre turismo deportivo ligado a la Media Maratón

Córdoba sumará este año una nueva cita vinculada al deporte y al conocimiento con la puesta en marcha del Congreso Internacional de Turismo y Eventos Deportivos (Cited Córdoba), una iniciativa promovida por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y la Universidad de Córdoba (UCO) que se integrará como una de las principales actividades paralelas de la 40ª edición de la Media Maratón de Córdoba, prevista para el próximo 29 de noviembre.

Bajo el lema “Córdoba a través de sus eventos deportivos”, el congreso nace con la vocación de reunir en la ciudad a investigadores, especialistas, gestores deportivos y profesionales del sector turístico para reflexionar sobre el impacto económico, social y turístico de los grandes acontecimientos deportivos, además de intercambiar experiencias y modelos de éxito a nivel nacional e internacional.

Los corredores, antes de iniciar la pasada edición de la Media Maratón de Córdoba. / Manuel Murillo

Una línea de trabajo conjunta entre la UCO y el Imdeco

La iniciativa es fruto del trabajo conjunto que vienen desarrollando el Imdeco y un equipo multidisciplinar de la Universidad de Córdoba formado por los profesores José Enrique Ramos Ruiz, David Algaba y Tomás López-Guzmán, del Área de Economía Aplicada; Manuel Rivera, del Área de Geografía Humana y director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la UCO (CAPT-UCO); así como la investigadora Paula Cristina Ferreira. En la coordinación institucional y organizativa del proyecto también participa el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey.

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha subrayado la relevancia de esta nueva propuesta al destacar que el turismo deportivo se ha convertido en una herramienta estratégica para la promoción y el desarrollo económico de Córdoba. En esa línea, ha defendido la apuesta del organismo municipal por atraer y organizar eventos deportivos de relevancia que contribuyan a consolidar la imagen de la ciudad como referente nacional e internacional.

Una iniciativa para fusionar deporte, turismo y conocimiento

Albás ha resaltado además que el Cited Córdoba permitirá conectar deporte, turismo, innovación y transferencia de conocimiento, abriendo nuevas oportunidades para la ciudad tanto en el plano académico como en el económico y organizativo.

El congreso supone además la continuidad de una línea de trabajo iniciada tras la elaboración del estudio de impacto económico y turístico de la Media Maratón de Córdoba, desarrollado por la Universidad de Córdoba en colaboración con el Imdeco. Ese análisis ha servido como base para seguir avanzando en herramientas que permitan mejorar la planificación, la sostenibilidad y la proyección internacional de los grandes eventos deportivos celebrados en la capital.

Con esta nueva iniciativa, Córdoba da un paso más en su estrategia de vincular el deporte con la generación de conocimiento y con el desarrollo turístico, reforzando el papel de la Media Maratón no solo como una gran cita popular, sino también como motor de análisis, innovación y promoción de ciudad.