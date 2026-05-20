El aplaudido regalo con sello de Córdoba que Alfonso Pedraza ha dejado a los empleados del Villarreal en su adiós

La etapa de Alfonso Pedraza en las filas del Villarreal CF está llegando a su fin. Desde hace ya varios meses, el traspaso a la Lazio del jugador de San Sebastián de los Ballesteros se da por completamente cerrado, convirtiéndose en un secreto a voces dentro del entorno futbolístico. De hecho, este mismo martes, aprovechando un almuerzo de final de temporada organizado por el plantel castellonense, el carrilero cordobés quiso tener un bonito gesto con los que han sido sus compañeros.

Aceite cordobés

Según se ha podido comprobar a través del perfil de Instagram del futbolista cordobés, así como en las cuentas de otros integrantes del equipo como Juan Foyth —quien no dudó en mostrar su gratitud—, el jugador obsequió a la plantilla, a la cúpula directiva y a todo el personal del club con unas exclusivas botellas de aceite de oliva. El detalle venía personalizado con un emotivo mensaje de despedida:

Alfonso Pedraza pelea un balón ante el defensa del Sevilla Ramón Martínez. / ANDREU ESTEBAN / EFE

"Tras una larga trayectoria recorriendo juntos este trayecto en el Villarreal, no me queda más que agradeceros. Gracias por todo este tiempo a vuestro lado, por el afecto recibido, las lecciones aprendidas y por cada vivencia compartida tanto en el terreno de juego como fuera de él. Me guardo vivencias fantásticas que me acompañarán el resto de mis días. Con todo mi afecto, hoy me apetece obsequiaros con una pequeña parte de mis raíces. Gracias de todo corazón".

"Te recordaremos en cada gota"

Tal y como reflejan las imágenes publicadas, el obsequio de Pedraza causó una magnífica impresión entre los asistentes. Algunos reaccionaron dedicándole elogios como: "Eres un profesional enorme y una persona aún mejor. Infinitas gracias. Te recordaremos en cada gota sobre el pan, compañero". Otros se sumaron a las muestras de afecto señalando: "Un gesto propio de alguien muy grande. Se te va a extrañar enormemente, amigo".

Regalo de Pedraza compartido por el jugador Juan Foyth en sus redes. / INSTAGRAM

Conviene recordar que fue el pasado 17 de marzo cuando el propio futbolista comunicó el lanzamiento al mercado de esta marca de aceite que ahora disfrutarán sus colegas.