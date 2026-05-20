Antonio Fernández Monterrubio defiende el modelo del Córdoba CF en el mercado de fichajes: "Fichar un nombre no lo hacemos, necesitamos un perfil muy concreto"

La Universidad Loyola de Córdoba se convirtió este miércoles en el punto de encuentro entre el cordobesismo y una de las figuras más influyentes del fútbol profesional español. Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, protagonizaron una mesa abierta con la afición en un acto marcado por el diálogo directo, las reflexiones sobre el presente del club blanquiverde y los desafíos que afronta el fútbol español, tanto en el ámbito de Primera como en Segunda División. Durante más de una hora, el mandatario de LaLiga y el directivo califal mantuvieron un coloquio orientado a la realidad futbolística actual, para posteriormente contestar a las preguntas e inquietudes de los aficionados presentes en un ambiente distendido, donde Tebas destacó el papel de Córdoba en la lucha contra este problema y defendió las actuaciones judiciales llevadas a cabo. El encuentro, organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Córdoba y moderado por el periodista Jesús Álvarez, sirvió también para escenificar la sintonía existente actualmente entre la patronal y la entidad cordobesista.

Cantera y futuro

Antonio Fernández Monterrubio comenzó la comparecencia comentando la actualidad del Córdoba CF. «Ahora es cuando más trabajo tenemos porque el calendario termina en dos jornadas. Pero para nosotros la temporada deportiva no ha terminado todavía; tenemos que seguir compitiendo y trabajando. Es una época de muchísimo trabajo porque, por un lado, está la parte deportiva y, además del mercado de fichajes, tenemos campañas de abonos, seguir trabajando en el estadio, seguir trabajando en el trato a nuestros socios, seguir trabajando en la identidad del club...», afirmó.

Jesús Álvarez, Javier Tebas y Antonio Fernández Monterrubio, en el salón de actos de Loyola. / Lola Ruiz

Tras tres años en el cargo, el sevillano también repasó lo ocurrido desde su desembarco hasta el momento actual. «Parece mentira que lleve ya tres años. Todo pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Hago un balance positivo, no complaciente, porque soy una persona muy exigente. Hemos conseguido estabilizar al club en Segunda División, pero no nos conformamos y queremos más. El Córdoba CF volverá a donde todos queremos, pero hay mucho camino por delante. Nosotros miramos hacia arriba, aunque no lo hablemos, pero eso no significa que no estemos trabajando para llegar ahí».

Tres sitios señalados para la Ciudad Deportiva

Con respecto a El Arcángel, Monterrubio aseguró que se sigue adaptando el estadio para mejorar la experiencia del aficionado. También analizó la negativa del club a adherise al fondo económico CVC existente en el fútbol profesional: «El Córdoba CF ha estado fuera del fútbol profesional varios años y, cuando entra ese fondo, no era una cantidad alta; la propiedad lo comentó y se decidió no acogerse", admitió. "Tenemos un estadio muy bueno para competir en el fútbol profesional, pero el exterior del estadio no está acabado, así que en junio empiezan las obras. Nosotros vamos a seguir haciendo retoques», aseguró.

En torno al banquillo, igualmente comentó la relación de la planta noble de el Arcángel con el preparador blanquiverde, Iván Ania, a su vez a las puertas de cerrar su tercera campaña al frente del banquillo califal, y con otro curso recogido en su contrato... «Esa estabilidad del entrenador para nosotros es una ventaja competitiva. Si hacemos un análisis, hay un compromiso, hay un equipo importante, hay un crecimiento. Siempre he pensado que, para tomar decisiones, hay que intentar abstraerse del ruido. Entonces, lo más cómodo, quizás lo más fácil cuando pierdes ocho jornadas, es prescindir del entrenador. Pero nosotros, después de analizar y de darle muchísimas vueltas, pensamos que la confianza hay que mantenerla en los momentos duros», indicó.

Vista de El Arcángel. / MANUEL MURILLO

En ese enfoque competitivo, la temporada a su vez ha dado para ciertos altibajos. Desde lo meramente deportivo, a lo médico, en formato de bajas y ausencias. «Es un tema bastante complejo, el tema de las lesiones. Le hemos dado muchísimas vueltas. En ninguna jornada el míster ha tenido disponible a toda la línea defensiva. Es un problema bastante complejo y no tiene soluciones simplistas. Hemos tenido jugadores a los que, donde se les hace una intervención, no sale bien y se tiene que volver a tratar, como es el caso de Fomeyem. Los servicios médicos están trabajando, pero es verdad que hay una plaga de lesiones. Son temas complejos», explicó.

Fichajes y cantera

Sobre el perfil de fichajes en el Córdoba CF, Monterrubio detalló la línea que sigue el club en la planificación deportiva: «Tenemos activos muy importantes en el club. Hemos crecido con un modelo bastante reconocible y es el modelo con el que nos sentimos muy cómodos. Los jugadores crecen. Somos atractivos para los jugadores y necesitamos un perfil de jugador concreto. Es cierto que muchas veces valoramos internamente la posibilidad de grandes jugadores o de buenos jugadores, pero también es cierto que en otros equipos pueden hacerlo muy bien y que quizás no se adaptan a nuestro modelo. También pensamos que en determinados puestos necesitamos un perfil muy concreto. Fichar un nombre no lo hacemos porque estoy convencido de que no funciona».

Organizadores del acto y ponentes, antes de que se iniciara en las instalaciones de Loyola, este miércoles. / Lola Ruiz / COR

Sobre la cantera y la Ciudad Deportiva, el CEO blanquiverde reconoció que sigue siendo uno de los aspectos a mejorar dentro del club: «Es un punto de mejora para el club. La cantera, para obtener resultados, es un trabajo a largo y medio plazo. Se deberían renovar las instalaciones, retener al talento... No es fácil conseguir resultados a corto plazo. El filial ha pasado un momento complicado, pero estamos buscando chicos para mejorar todo. Tenemos chicos con dinámica de primer equipo. Hay un largo camino y mucha mejora. En cantera, invertimos más de un millón de euros. La Ciudad Deportiva es uno de los temas que se trató el otro día en la reunión con el alcalde. Hay tres lugares posibles, pero no es tan fácil este tema».