Moeve Fútbol Zone 1x26: Las cuentas del descenso a los infiernos

Moeve Fútbol Zone 1x26: Las cuentas del descenso a los infiernos

Lunes de 'resaca' futbolera, lunes de Moeve Fútbol Zone. Esta semana, analizamos lo que ha dado de sí la penúltima jornada de liga, que nos deja cinco equipos todavía en la cuerda floja a falta de solo un partido para concluir el campeonato. Hablaremos de todo ello, tendremos un protagonista especial y repasaremos también el ascenso del Racing y una nueva historia de la Liga Genuine Moeve. Todo, con Christian Blasco, Jaume Naveira y Albert Blaya a partir de las 20h.