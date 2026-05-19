Julia Figueroa oficializa el fin a una carrera histórica y se despide del judo con honor en La Nucía

Una deportista cordobesa que hizo historia a lo largo de su carrera, la judoca Julia Figueroa, oficializó su retirada durante el pasado fin de semana. Lo hizo participando en el Open Europeo de La Nucía, un evento en el que ocupó una plaza de finalista al finalizar en la séptima posición en -52 kilos.

La judoca formada en el club Kodokán Córdoba ya llevaba realmente fuera de la competición desde hace más de dos años, concretamente desde que en diciembre de 2023 no pudo clasificarse para los Juegos Olímpicos de París.

Desde entonces se había planteado en varias ocasiones el regreso a la competición, al mismo tiempo que ejercía de componente del cuerpo técnico de la Federación Valenciana. Finalmente ha optado por la retirada definitiva.

Julia Figueroa, durante un combate. / IJF

Un palmarés para recordar

Figueroa, de 35 años, se va con dos participaciones olímpicas en su mochila, en 2016 en Río de Janeiro y en 2021 en Tokio. Su mejor posición la ocupó en Japón al alcanzar los octavos de final. También sumó un bronce mundial y dos bronces europeos.

A día de hoy es la judoca española con más medallas acumulas (13) en pruebas de categoría grand slam, las competiciones mundiales de más nivel tras los Juegos y los campeonatos del mundo. Sus mejores resultados los consiguió entre los años 2015 y 2022.

La dimensión de su carrera va más allá de las medallas. Julia Figueroa ha sido durante más de una década una de las grandes referencias del judo español, una deportista capaz de abrir camino desde Córdoba hasta la élite mundial y de mantenerse entre las mejores en una categoría de máxima exigencia. Su retirada deja el cierre de una etapa brillante y, al mismo tiempo, el legado de una pionera para el deporte cordobés.