El Toxar vuelve a brillar en España: Cristian Rosa y Manuel Osuna conquistan el bronce con Andalucía

El fútbol sala base cordobés sigue acumulando éxitos y el Toxar vuelve a aparecer en primera línea. Dos de sus jóvenes talentos, Cristian Rosa y el portero Manuel Osuna, se colgaron la medalla de bronce en el Campeonato de España sub 12 de selecciones autonómicas, confirmando el excelente momento que atraviesa el club de Fuente Tójar.

Los dos jugadores formaron parte del combinado andaluz que completó un gran torneo y que solo se vio frenado en semifinales por Cataluña, selección que acabaría proclamándose campeona del campeonato. El conjunto andaluz cayó por 0-6 en ese penúltimo escalón, pero supo rehacerse para cerrar su participación con una victoria de prestigio en la lucha por el tercer puesto.

En el partido por el bronce, Andalucía derrotó a la selección de Valencia por 4-2 y aseguró así una plaza en el podio nacional. De esta manera, Cristian Rosa y Manuel Osuna añadieron una nueva medalla a una temporada que ya estaba siendo sobresaliente para ambos.

Cristian Rosa y Manuel Osuna, con la selección andaluza sub 12 de fútbol sala. / CÓRDOBA

Campeones andaluces con el club de Fuente Tójar

Su presencia en este éxito de la selección andaluza llega además poco después de haber conquistado el Campeonato de Andalucía por clubes con el Toxar, una entidad modesta pero cada vez más reconocida dentro del fútbol sala base andaluz. El equipo de Fuente Tójar ya sorprendió al proclamarse campeón autonómico y ganarse el derecho a competir a nivel nacional, y ahora vuelve a ver recompensado su trabajo con este bronce en un Campeonato de España.

El caso del Toxar sigue llamando la atención por el origen de su proyecto. Desde una localidad pequeña como Fuente Tójar, el club ha logrado construir una generación competitiva capaz de destacar tanto en el plano autonómico como en el nacional. El bronce de Cristian Rosa y Manuel Osuna con Andalucía refuerza todavía más la sensación de que el trabajo de base del club está dando frutos de enorme valor.

Para el fútbol sala cordobés, este nuevo podio supone otra gran noticia en una temporada repleta de alegrías en categorías de formación. Y para el Toxar, es una confirmación más de que su nombre ya se ha ganado un sitio entre los referentes del deporte base andaluz.