La tiradora cordobesa Irene del Rey suma su segundo metal europeo en Osijek

La cordobesa Irene del Rey sigue sumando medallas en el Campeonato de Europa sub 18 de tiro al plato, un evento que tiene lugar en la ciudad croata de Osijek. La deportista natural de Villanueva del Rey, que inició su participación ganando el oro en la categoría individual, sumó este domingo un bronce en la modalidad de solo.

La promesa cordobesa aspiraba en solo a repetir el oro ganado el pasado año en Malakasa (Grecia). La competición en solo la inició derrotando en octavos de final a la griega Rikou. La medalla se la aseguró al superar por 6-3 en los cuartos a la eslovaca Hobothova, ya que había dos medallas de bronce preparadas para las perdedoras de las semifinales. El pase a la final se lo jugó con Kira Papina, una deportista que se encuentra compitiendo en Croacia como atleta neutral independiente. Del Rey perdió por 3-7, por lo que se quedó sin un puesto en la tirada por la medalla de oro.

El oro se lo acabó llevando la propia Papina al vencer en la final a Dara Chupina, otra deportista con bandera independiente. Irene del Rey y la chipriota Meli consiguieron las dos medallas de bronce en disputa.

Tras los pasos de Fátima Gálvez

Irene del Rey continúa de esta forma haciendo historia para el tiro olímpico cordobés, siguiendo con ello los pasos de la campeona olímpica Fátima Gálvez. Pese a su edad, acaba de cumplir los 18 años, también compite a nivel internacional en las categorías júnior y absoluta. De hecho, el pasado año ganó un oro y dos platas en el Europeo júnior. Este año ha participado en la Copa del Mundo absoluta de Almaty.