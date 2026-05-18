Oficial: Carvajal se marcha del Real Madrid tras 23 temporadas

Dani Carvajal se marchará del Real Madrid a final de temporada. Lo que era un secreto a voces durante todos estos meses ya es oficial. El Real Madrid ha comunicado oficialmente la marcha del capitán blanco tras toda una vida en el club con un mensaje en sus redes sociales.

El lateral derecho se despedirá este domingo en el Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao en su último encuentro como futbolista blanco. Carvajal llevaba dos temporadas con muy poca participación por problemas físicos y terminaba contrato este mismo verano.

El Real Madrid renovó hace dos temporadas a Carvajal tras su grave lesión de rodilla, un gesto que los blancos acostumbran a hacer tras lesiones graves. Pero estos dos últimos años no ha podido ni jugar 2000 minutos. La llegada de Trent este verano ya estaba enfocada en reforzar la posición, pero los merengues deberán volver a buscar en el mercado este verano.

Además, su relación con Arbeloa se había deteriorado mucho este año y muchos le habían criticado al salmantino las pocas oportunidades que le había brindado al capitán del Real Madrid. Finalmente, el lateral dirá adiós al Real Madrid: "Ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida. Este fin de semana me vestiré nuestra camiseta por última vez. Todavía recuerdo aquel día de 2002; recibí el mejor regalo que un niño podía imaginar. Entendí que ser madridista no es solo jugar al fútbol, es una forma de entender la vida. Hemos vivido noches que quedarán para siempre en la historia y en mi corazón. La décima, tres Champions consecutivas, ligas, remontadas imposibles, dos copas de Europa más conquistadas en un Santiago Bernabéu que temblaba como nunca", explicó el lateral en un vídeo de despedida.

Carvajal se marcha del Real Madrid tras 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo. En estos años ha disputado 450 encuentros y ha ganado seis Champions League; la última la levantó como capitán en Wembley. Además, en todos estos años ha sido internacional con la selección española, ganando una Nations League y una Eurocopa, aunque su participación en el Mundial esté muy en duda.

Este domingo se podrá despedir ante toda su afición. Será titular ante el Athletic Club y pondrá punto y final a una exitosa carrera en el Santiago Bernabéu.

Noticias relacionadas

El comunicado oficial del Real Madrid: