El Enerty Sur ARS Naranjas de Palma del Río cadete hace historia y se mete en la fase final nacional

El balonmano base de Palma del Río ha vuelto a firmar una página memorable. El Enerty Sur ARS Naranjas de Palma del Río cadete consiguió una plaza en la fase final nacional después de proclamarse campeón del grupo en la fase previa disputada como anfitrión, culminando un torneo de enorme nivel competitivo y una remontada final que ya forma parte del recuerdo del club.

El conjunto palmeño abrió su camino con dos victorias de gran valor. Primero superó al Petrer por 31-24 en un partido muy sólido, y después volvió a demostrar su fortaleza competitiva al imponerse al Sanse por 32-30. Esos dos triunfos dejaron al equipo en una posición muy favorable para afrontar el encuentro decisivo por el primer puesto del grupo.

La clasificación se decidió en un duelo dramático frente al Ciudad Imperial, un partido en el que al ARS le bastaba con sumar un punto para cerrar el pase a la fase final nacional. Sin embargo, el choque se complicó de manera notable en su tramo decisivo, hasta el punto de que los palmeños llegaron a verse cinco goles por debajo en el marcador con solo seis minutos por jugarse (32-37).

Una remontada sobre la bocina

Fue entonces cuando apareció el carácter del equipo. Lejos de venirse abajo, el ARS reaccionó con una remontada espectacular, apretó en defensa, encontró soluciones en ataque y consiguió reengancharse a un partido que parecía escaparse. La tensión fue máxima hasta el último suspiro.

El momento decisivo llegó prácticamente sobre la bocina. Con todo por resolverse, David Lara marcó a falta de solo dos segundos el gol que establecía el 38-38 definitivo y desataba la celebración del conjunto palmeño. Ese tanto no solo salvaba el partido, sino que aseguraba el liderato del grupo y la clasificación para la fase final nacional.

El Enerty Sur ARS Naranjas completó así una fase previa sobresaliente, en la que supo responder a la presión, aprovechar el factor cancha y competir con la personalidad necesaria para meterse entre los mejores. Palma del Río ya tiene a su equipo cadete en la fase final nacional.